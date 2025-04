“Drunken Noodles”, la película argentina seleccionada en el Acid Cannes

Una película del director argentino Lucio Castro, Drunken Noodles rodada en Nueva York, y un largometraje del francés Aurélien Vernhes-Lermusiaux, La coulevre noire, ambientada en Colombia, forman parte del certamen independiente Acid Cannes, que celebra paralelamente al festival en la Croisette.

El Acid Cannes informó este martes que ha seleccionado nueve películas para su 33ª edición, que como cada año desde 1993 defiende el cine independiente durante el Festival (13 al 24 de mayo). Lucio Castro (1975) es un cineasta y diseñador de moda, autor de dos largometrajes de ficción antes de Drunken Noodles y de varios documentales rodados en su Argentina natal.

Castro presentó en el festival de Berlín este año After this death, y para su participación en el Acid Cannes optó por una historia de amor homosexual ambientada en Nueva York, con Laith Khalifeh y Ezriel Kornel. La película explica el encuentro entre un joven estudiante de Arte y un artista mayor que él en esa ciudad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La coulevre noire (en español "La culebra negra") está ambientada en el desierto colombiano de la Tatacoa. Esta película narra la historia de Alexis Tafur quien regresa para estar al lado de su madre, muy enferma, en un clima de amenazas.

Por su parte la Quincena de Cineastas, una sección paralela del 78º Festival de Cannes, anunció un cortometraje español, "10K+", de Gala Hernández López, en competición.

La Quincena celebra su 57ª edición con 18 largometrajes en competición, entre ellos un documental ucraniano sobre la guerra, Milintatropos, o una película iraquí, The president's cake, primera obra de Hasan Hadi.

Quién es el argentino que llegó a Acid Cannes

Lucio Castro es un cineasta y diseñador de moda. Estudió cine y medicina en Argentina, pero abandonó esta última para dedicarse a sus verdaderos intereses creativos. A los 25 años, en el 2000, se mudó a Nueva York, donde estudió diseño en la prestigiosa Parsons School of Design. Trabajó como diseñador para marcas reconocidas como Marc Jacobs, DKNY y Armani Exchange, llegando a ser director creativo de la línea masculina de esta última. También lanzó su propia marca de ropa masculina en 2011, consolidándose como una figura destacada en el mundo de la moda.

Rembrandt, Da Vinci, Vermeer con espinas, tapados con pintura negra o quemados, en la obra de Martín La Rosa



Paralelamente, Castro nunca abandonó su amor por el cine. Comenzó realizando cortometrajes como Honey, We Shouldn't Be Here (2008), It Goes Without Saying (2009) y Trust Issues (2018), este último presentado en el Festival de Cannes. Su debut en el largometraje llegó con Fin de siglo (2019), una película que explora el amor, la memoria y la identidad a través de una relación entre dos hombres, rodada en Barcelona. La cinta fue aclamada internacionalmente, ganando el premio a la Mejor Película en la Competencia Argentina del BAFICI 2019 y siendo elogiada por su narrativa íntima y su estilo visual.

En 2025, Castro estrenó su segundo largometraje, After This Death, protagonizado por su amiga de la adolescencia, Mía Maestro. La película, un thriller psicológico con elementos líricos, aborda temas como el duelo, la maternidad y la libertad. Presentada en el BAFICI 2025, reafirma su conexión con Argentina, a pesar de ser una producción estadounidense.

RB