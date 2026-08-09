El ensayo y su ética

Alberto Giordano, docente universitario, ensayista, investigador, viene trabajando con ahínco y con una productividad nada desdeñable las relaciones entre literatura y vida, especialmente enfocadas en los diarios de escritores. En este caso, Roland Barthes y la escritura del duelo. Un curso, se trata de ocho clases desgrabadas y reescritas por el propio Giordano, dictadas de manera virtual entre marzo y mayo de 2021, en plena pandemia, en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. El autor sostiene un propósito que declara ya al inicio: que las clases tomen la forma de un ensayo, esto es, que sin perder el sentido pedagógico, se permitan ir hacia lo imprevisto, explorar desvíos y direcciones impensadas. El corpus elegido para el curso son los textos que el crítico francés Roland Barthes publicó en los últimos cinco años de su vida: Roland Barthes por Roland Barthes (1975), Fragmentos de un discurso amoroso (1977), “Mucho tiempo he estado acostándome temprano” (1978), “Deliberación” (1979), La preparación de la novela (1978-1979), el Diario de duelo (1977-1979) y La cámara lúcida (1980).

En efecto, las clases fluyen, se permiten idas y vueltas, la intervención de algunas (pertinentes) anécdotas personales, el intercambio con los estudiantes, o el planteo de hipótesis de lectura (como por ejemplo, cuando Giordano advierte que la experiencia del duelo para Barthes, producto de la muerte de su madre, en octubre de 1977, opera en su obra como condición de escritura y de “conversión” literaria). El hecho de que el curso estuviera pensado para dos clases y terminara llevando ocho es, sin dudas, la prueba de su cabal funcionamiento, de que algo sucedió en ese intercambio que hizo que el tiempo se expandiera. Giordano abarca el “universo Barthes” con seguridad y erudición, lo que le permite también valorar algunos de sus textos (sus procedimientos de lectura, sus elaboraciones críticas) y objetar otros con declarada actitud irreverente, allí donde esa irreverencia no es sino una forma del afecto, de quien ha logrado una cercanía con la obra de quien admira y se permite la objeción amistosa (“más allá de su talento, su perspicacia y su creatividad, Barthes era un provinciano, indiferente a casi todo lo que ocurría fuera de la cultura francesa”).

Lo que se constata en la lectura de Roland Barthes y la escritura del duelo es el circuito que va de las clases al libro impreso, un recorrido intelectual que propone a los encuentros en el aula como un espacio de pensamiento y de interacción, un tanteo, un ensayo que luego devendrá ensayo en su otra acepción, aquella del género ensayístico, el cual para Giordano no es ni el del mero impresionismo del “a mí me parece”, ni tampoco la falsa premisa de que el saber deba ser objetivo; antes bien, el ensayo es, en palabras del autor, “la forma en la que se realiza una auténtica investigación (que solo investiga quien ensaya) antes que un medio para comunicar los resultados obtenidos”.

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Roland Barthes y la escritura del duelo. Un curso.

Autor: Alberto Giordano

Género: ensayo

Otras obras del autor: El diario como forma de vida; Sobre la interpretación; La contraseña de los solitarios. Diarios de escritores; Algo sobre mi padre; Los años Aira

Editorial: Nube Negra – Bulk editores, $25.000