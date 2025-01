El periodista Jorge Fernández Díaz ganó un premio en España por su obra autobiográfica "El secreto de Marcial"

El escritor y periodista Jorge Fernández Díaz recibió este lunes en España el Premio Nadal de Novela por su obra autobiográfica El secreto de Marcial, que saldrá a la venta el próximo 5 de febrero. El galardonado recordó que el Nadal "es uno de los grandes premios del mundo".

"Soy hijo de dos asturianos que emigraron a Argentina en medio del hambre y el miedo de la posguerra tras la Guerra Civil española y que construyeron una épica emigrante en una comunidad española inmensa, olvidada y hoy en vías de extinción", dijo el periodista, citado por la agencia española Efe.

Veinticuatro años después de haber publicado su exitosa novela Mamá, que dedicó a su madre Carmina, una asturiana que fue enviada a Argentina a los 15 años para huir de la pobreza en la posguerra del franquismo, Fernández Díaz centró El secreto de Marcial en "la persona más misteriosa" de su vida, su padre, Marcial Fernández, quien en la anterior obra era "un personaje secundario, un capítulo, porque por alguna razón era una persona hermética, que estaba presente de un modo excepcional".

"Mi padre no tenía las herramientas para comunicarse conmigo, y su única manera, la única educación sentimental que me legó fue ver juntos algunos de los clásicos del viejo Hollywood, unas películas que luego he ido revisitando", dijo a Efe. Y explicó que desde que murió Marcial Fernández en 2005, su padre se convirtió en "una especie de fantasma literario" que le desafiaba a intentar escribir sobre él.

La novela transcurre en una Buenos Aires distinta a la de Marcial, donde se produce una investigación familiar buscando los secretos de este hombre tan enigmático, una pesquisa que lleva al lector a Asturias. "Mi padre me dio por perdido cuando se enteró que quería ser escritor y es toda una vuelta irónica que mi padre regrese a España en forma de novela y en esta noche", dijo. Y recordó que su padre fue uno de "esos hombres duros no entrenados para la relación paternofilial, una faceta que dejó en exclusiva en manos de la madre".

En declaraciones a Europa Press, Fernández Díaz aseguró que la novela era una asignatura pendiente que tenía con su padre como figura paradigmática de una generación de padres que no podían comunicarse con sus hijos, aunque aseguró: "Todavía hay hombres que les cuesta comunicarse con sus hijos".

'El secreto de Marcial' narra como el escritor busca entender qué fue su padre en una trama con toques de suspense que viaja entre Asturias y Buenos Aires entre la segunda mitad del siglo XX y la actualidad, en una obra que es un homenaje a los migrantes españoles pero que también se sumerge en los misterios familiares y las relaciones a veces espinosas entre padres e hijos que se quieren.

"Fueron hombres duros, no entrenados para esa función", agregó. Fernández Díaz destacó que de lo poco que tenían en común con su padre era ver los clásicos de Hollywood, y afirmó que con este libro se quiso preguntar cuánto sabía de su padre. Ha afirmado que cuando hizo el libro sobre su madre y tras entrevistarla durante 50 años se dio cuenta de cuántos aspectos desconocía, una sensación similar a la que ha tenido ahora con la historia de su padre: "Parece que son cosa antigua, pero son cosa del presente".

