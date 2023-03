"El prisionero piensa en las estrellas", de Eiléan Ní Chuilleanáin

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "El prisionero piensa en las estrellas", de la irlandesa Eiléan Ní Chuilleanáin:



La parte exterior de las estrellas

está cubierta de costras, su luz está llena

de cadáveres de polillas.

Y moviéndose al ritmo que producen

alas de polilla rígidas y sibilantes

ahogan el diapasón universal.

Cantan como ballenas sobre las cárceles,

casi golpean el tejado.





(Trad. Juan Arabia)

Eiléan Ní Chuilleanáin (Cork, Irlanda, 1962) es poeta, traductora y editora. Hija de un escritor y profesor que luchó en la Guerra de Independencia de Irlanda, obtuvo una licenciatura y una maestría en University College Cork y también estudió en la Universidad de Oxford.

Es autora de numerosos poemarios, entre ellos The Boys of Bluehill (2015), que fue preseleccionado para el premio Forward a la mejor colección; The Sun-fish (2010), que ganó el Premio Internacional de Poesía Griffin; The Magdalene Sermon (1989), que fue seleccionado como uno de los tres mejores volúmenes de poesía del año por el Irish Times / Aer Lingus Poetry Book Prize Committee; y Acts and Monuments (1966), que ganó el premio Patrick Kavanagh.