El Heavy Metal como objeto de estudio

Daniel Gigena

A falta de festivales presenciales y conciertos de rock, buenas son las jornadas de investigación sobre una expresión cultural que aún se considera ajena a las ciencias sociales y la literatura, lo que no quiere decir que así sea. Como prueba, hoy comienzan las primeras jornadas de debate “Por una nueva cultura pesada en el metal argentino y latinoamericano”, organizadas por el Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre el Heavy Metal Argentino (GIIHMA). Se transmitirán en forma online y gratuita hasta el domingo 6.

Desde que se celebró en Buenos Aires la primera edición de la Feria del Libro Heavy de la Argentina, en 2013, comenzó a hacerse visible el contrapunto entre el heavy metal, la filosofía, la literatura, las artes y la comunicación. La singularidad que representa el heavy metal en la cultura local e internacional es objeto de estudio de diversas investigaciones.

Durante este fin de semana se podrá presenciar, pantalla mediante, una serie de mesas y paneles con investigadores y artistas de la Argentina, Perú, Colombia, México, Uruguay, Estados Unidos y España, que abordarán la relación del heavy metal con las artes, los derechos humanos, los medios de comunicación, la construcción y deconstrucción de identidades, además de la producción y autogestión colectiva en torno a las escenas metaleras de diversos ámbitos. Además, el GIIHMA presentará Heavy Metal Music in Argentina. In Black we are seen, la traducción inglesa publicada por el sello Intellect de Se nos ve de negro vestidos. Siete enfoques sobre el heavy metal argentino.

“Durante los tres días que duran las jornadas se realizarán mesas y paneles sobre distintos temas en los que hoy por hoy se vincula el metal argentino y latinoamericano: género, reivindicación de los derechos humanos a partir del heavy metal, lenguajes artísticos, la autogestión y la emergencia de nuevas huestes”, dice el escritor y editor Sergio “Gito” Minore, uno de los organizadores del encuentro y de la Feria del Libro Heavy local. “Efectivamente, desde hace unos años el metal viene cambiando, incorporando nuevos matices, nuevos cruces con otros géneros y nuevos discursos en cuanto a su lírica, lo cual sin dejar de lado las raíces, las multiplica –agrega-. A su vez, estas aperturas dieron lugar a la incorporación de otras disciplinas artísticas como la pintura, la fotografía, la danza, y de cierto anclaje literario y académico que aportan cada una de ellas un nuevo valor. Por eso hablamos de cultura metálica más que de música de metal”.

Estas jornadas, previstas en tiempos pandémicos, prosiguen las ideas desarrolladas por el GIIHMA en los volúmenes colectivos Se nos ve de negro vestidos y Parricidas (ambos publicados por La Parte Maldita) y en los seis tomos de Cultura metálica, del sello Clara Beter, que recopilan las ponencias y debates de las sucesivas Ferias del Libro Heavy. “Y abren el debate a diversos actores de la movida de otros puntos del país y de Latinoamérica que están trabajando en esta misma línea, profundizando un debate que fuimos dando hace varios años”.

El evento teórico-metalero cuenta con el apoyo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, la Universidad de los Trabajadores (IMPA), el Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la carrera de Crítica de Artes de la Universidad Nacional de las Artes y el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Como no podía ser de otro modo, el cierre será musical. El domingo a las 20:30, José Luis Terzaghi, del grupo Raza Truncka, interpretará las canciones de despedida.