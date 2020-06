Sofía Álvarez Curia

Rifkin's Festival, la nueva película de Woody Allen se estrenará en la inauguración de la edición 68 del Festival de San Sebastián el 18 de septiembre. El film no participará del concurso y se proyectará en el auditorio Kursaal.

El film sigue la vida de un matrimonio estadounidense que decide irse de viaje para asistir al Festival de San Sebastián. Al llegar allí se ven envueltos en la magia del evento, en el magnetismo de la ciudad y la belleza de las películas.

La película retrata la típica comedia de enredos que caracteriza a Woody Allen. En la misma ella comienza a tener un romance con un director de cine francés, mientras él se enamora de una actriz española que vive en la ciudad.

Dirigida y escrita por Woody Allen el film cuenta con las actuaciones de Elena Anaya (Wonder Woman), Louis Garrel (An Officer and a Spy), Gina Gershon (The Insider), Sergi López (Pan's Labyrinth), Wallace Shawn (Marriage Story), y Christoph Waltz (Spectre, Django sin cadenas y Bastardos sin gloria).

Esta no es la primera vez que el director y guionista estrena una de sus películas en el Festival de San Sebastián, también sucedió en 2004 con el film Melinda & Melinda. Ese mismo año además se realizó una retrospectiva de su trayectoria llamada Conocer a Woody Allen y se le otorgó el premio Donostia (que este año se le entrega a Viggo Mortensen).

A raíz de la denuncia de abuso sexual por parte de su hija el director tiene dificultades para conseguir financiamiento para sus proyectos, por eso recurre principalmente a productoras extranjeras, una situación similar a la que se encuentra el director Roman Polanski.

La película fue producida por el estudio español MediaPro, Producciones Gravier y la productora italiana Wildside y se rodó durante el verano en las ciudad de San Sebastián y otras localidades de Gipuzkoa.

Rifkin’s Festival es la cuarta colaboración entre el director y la productora MediaPro, ya que anteriormente participó en el financiamiento de Medianoche en París (2011), Conocerás al hombre de tus sueños (2010) y Vicky Cristina Barcelona (2008).