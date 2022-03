“Leer es el nuevo sexy” adelanta la nueva app para intercambiar libros y reseñas

“Voy a poner mil libros de regalo de mi libro La llave maestra a quienes lo pidan vía la app”, anticipó el escritor y psicólogo forense, Mariano Marquevich, creador de Librología, una aplicación que apunta a que los libros circulen y que se abra un diálogo comunitario sobre los textos leídos. “Se trata de una app 100% gratuita, sustentable y ecológica (ya que, al dar una circulación eficiente a los libros que ya existen, se evita estar innecesariamente reimprimiendo)”, señala su ideólogo.

Librología se puede descargar fácilmente, es necesario crearse un perfil que no demanda demasiada información y, a partir de ahí, compartir libros leídos, puntuar propios y ajenos, sumar opiniones y, también, dialogar con otros usuarios con intereses comunes.

Mariano Marquevich siempre tuvo un vínculo cercano con los libros, incluso escribió varios, y desarrolló esa actividad en paralelo con su profesión de psicólogo forense. “Librología es el último eslabón de muchas indagaciones con los libros -en calidad de objeto- que vengo realizando a lo largo de los años a partir del surgimiento de internet. Me resulta contracultural y necesario en los tiempos veloces y digitales que vivimos. Me atrae su duración, su usabilidad, su distribución y su inserción en múltiples formatos”, detalló el autor en diálogo con PERFIL.

Lo que lo apasiona es “darle vueltas al asunto”, reconoce el autor ante la pregunta de cómo relaciona la psicología forense, la escritura y el desarrollo de innovaciones en el mundo editorial, pero lo que fue central en su vínculo con los libros fue una afección que modificó su vida a los 13 años.

Mariano Marquevich

“Tengo escoliosis muy grave en mi espalda y me iban a operar, y entre los posibles efectos adversos estaba que quedara cuadripléjico, entonces ahí empecé a pensar cómo podía articular en una filosofía lo que me estaba ocurriendo y ahí comenzaron los gérmenes de los que después fue mi libro La llave maestra que propone una espiritualidad racional, o sea no es un salto místico, son conceptos que están en todas las religiones, pero abordado desde la razón”, relató. “Paralelamente surgió una afinidad muy grande por tomarme muy seriamente la literatura, porque en ese momento me pregunté ‘¿si quedó cuadripléjico qué es lo que puedo seguir haciendo?’ y ahí decidí que iba a escribir”, detalló.

Finalmente, tras varias consultas, la operación se descartó y en su lugar debió usar un corset Milwaukee durante dos años y medio, y eso también generó un efecto en él en esos años tan significativos de la pre adolescencia. “A partir de eso se hizo un click en mi cabeza y empecé a tomarme la escritura de una manera muy profesional, sin ningún tipo de obligación externa, porque quería vivir y no estar en la cama mirando el techo”, contó.

“Leer es el nuevo sexy”

El slogan elegido por Marquevich: “Leer es el nuevo sexy”, tiene muchas acepciones, pero una de ellas se explica en la posibilidad de que, a través de Librología, se establezcan vínculos afectivos. “Con los libros, en la aplicación, tenés una articulación mucho más aceitada y eficiente con otros usuarios, es como sofisticar las relaciones sociales”, señaló y agregó: “este elemento que intercede en la comunicación, que vendría a ser el libro, es lo que te permite desplegar una comunicación que vaya más allá de ‘cómo estás’, ‘qué onda’ o ‘qué hiciste’”.

Marquevich contó que al desarrollar la aplicación también tuvo en cuenta la necesidad de poder encontrar en un lugar valoraciones de materiales de lectura: “Quería crear un lugar donde converjan las apreciaciones de los libros, los favoriteos, los likes o no likes y donde uno encuentre una opinión un poco más democrática”.

Un libro enlatado y un pendrive sumergible

Antes de Librología, Mariano Marquevich tuvo otras iniciativas creativas como su libro enlatado Las cosas como no, son, que fue hecho en 2013 en coautoría con Leonardo Ghioldi. Luego sacó a la venta el primer libro en pendrive en 2016 que además era sumergible 100 metros. Realizó un festival de arte interdisciplinario basado en las ideas de La llave maestra. "La Llave Maestra Fest" ya lleva cuatro ediciones (el último fue en 2020).

Además, es uno de los fundadores de la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA), de la que forman parte Gastón Soffriti, Peter Lanzani, Julieta Nair Calvo, el “Chino” Darín, Candela Vetrano, Lali Espósito y muchísimos más. “Tenemos un proyecto digital que se llama Liberarte, que es para ampliar las oportunidades en Argentina, queremos crear dispositivos que amplíen las posibilidades para los trabajadores del arte”, destacó.

“En Librología podés tener tu perfil de lector, donde tenés los libros que leíste, los libros que vas a leer, los favoritos y los que tenés, y a ellos los podés regalar, intercambiar o vender”, explicó. “Este modelo busca comunidad, esta aplicación es libre, no hay mediación entre usuarios que es lo que pasa en otras plataformas de intercambio de productos, es totalmente gratuita”, destacó.

“A mí me interesa la revolución, pero me refiero a la Re- evolución, volver a evolucionar, eso es lo que me interesa y siendo consecuente con la propuesta de la app -como puntapié inicial- ya subí La Llave Maestra en la categoría de para regalar y se los ofrezco a los primeros mil usuarios que me lo soliciten vía la app”. Librología ya está a disposición para descargar y que los libros comiencen a circular. La reseña va por cuenta de cada uno de los usuarios y usuarias y de eso dependerá la comunidad.

