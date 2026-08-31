Luisana Lopilato se convierte en “Pepita la pistolera”, la nueva heroína de Lucía Puenzo

Tres ingredientes poderosos hacen que Pepita la pistolera sea convocante: la dirección de Lucía Puenzo (XXY, El niño pez, Wakolda, La caída y Los impactados), la historia real detrás de la ficción y el protagónico de Luisana Lopilato. Aunque podría no funcionar, en esta película la triada es exitosa. La directora construye a su súper heroína prostituta con sus contradicciones, Lopilato sorprende con su interpretación y la historia basada en hechos reales está lograda.

La verdadera Pepita, Margarita Di Tullio fue una figura que se convirtió en leyenda de los años ochenta, una vida rodeada de violencia, corrupción policial y redes de explotación que dominaban la noche de la ciudad marplatense.

Además de Luisana Lopilato el elenco está integrado por Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Esteban Bigliardi y Gustavo Bassani.

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El recorte de la película se enfoca en el invierno brutal de Mar del Plata de 1985, cuando Margarita, una trabajadora sexual embarazada, desafía a los proxenetas que las explotan y a jueces y policías corruptos que miran para otro lado cuando se trata de los derechos de estas mujeres, Margarita enfrenta a sus explotadores creando su propio imperio clandestino para protegerse, sobrevivir y contener a otras trabajadoras sexuales. Claro que ese lugar la obliga a defenderese con grandes sumas de dinero, violencia y, finalmente, a punta de pistola, lo que la convierte en Pepita La Pistolera.

La verdadera historia de Margarita Di Tullio

Margarita Di Tullio pasó a ser “Pepita la pistolera” tras un violento episodio ocurrido la mañana del 20 de agosto de 1985 cuando tres hombres armados (identificados como los hermanos Alejandro y Roberto Losada, y Américo Córdoba, ex socios de ella) irrumpieron en el departamento donde Margarita dormía junto a su pareja, Guillermo "El Negro" Schelling, para reclamar una deuda.

Margarita sacó un revólver que guardaba bajo su almohada y disparó, dos de los atacantes murieron en el lugar y el tercero fue rematado por ella misma tras un forcejeo. Aunque inicialmente recibió una condena dura, la justicia finalmente redujo la pena a tres años de prisión en suspenso al considerar que actuó en legítima defensa

Margarita se crio en el Puerto de Mar del Plata, donde su padre, un inmigrante italiano llamado Antonio Di Tullio, la entrenó en el boxeo y le enseñó a disparar. De joven asaltaba a las parejas que buscaban intimidad en la Loma de Stella Maris, a quienes obligaba a vestirse para robarles sus pertenencias y en 1969, con 21 años, fue detenida por un robo a mano armada. En 1971 fue condenada a cinco años de prisión, cumpliendo condena en la cárcel de Dolores.

A mediados de los años 80 abrió junto a Schelling el cabaret "Neisis Drinks" en el puerto marplatense y tras eso ocurrió el incidente que la bautizó como “Pepita”.

El bar en la película de Lucía Puenzo

En los años 90, su nombre volvió a sonar con fuerza debido a dos grandes casos policiales en los que fue involucrada injustamente: el crimen de José Luis Cabezas (1997) por el que Margarita fue detenida y acusada de ser la instigadora del crimen y de liderar la banda de "Los Pepitos". Pasó 77 días en prisión hasta que se demostró que no estaba relacionada.

También se la vinculó a los ataques del llamado “Loco de la Ruta”: se la relacionó con a la desaparición y asesinato de varias trabajadoras sexuales en Mar del Plata, atribuidos a un supuesto asesino serial que luego resultó ser un invento de la Policía Bonaerense. Sin embargo, lejos de esconderse, Margarita se convirtió en una de las voces públicas más activas que exigían justicia por "sus chicas"

Margarita mediática

Tras su liberación en el caso Cabezas, se convirtió en un personaje mediático recurrente, pasó por el detector de mentiras de Chiche Gelblung y se sentó en la prestigiosa mesa de Mirtha Legrand. En ese famoso almuerzo, Margarita admitió años después haber consumido cocaína en la cara de la conductora (esnifando polvo debajo de su uña del meñique durante los cortes), un hecho del que declaró arrepentirse profundamente en el borrador de una autobiografía que nunca llegó a publicarse

Falleció el 30 de septiembre de 2009, a los 61 años, en Mar del Plata, tras haber sufrido un accidente cerebrovascular en San Juan meses antes. Fiel a su estilo de vida y a su último deseo de que "no la lloraran, sino que tomaran champagne", su funeral fue multitudinario y surrealista: fue velada a cajón abierto vistiendo ropa de noche, maquillaje y gafas de sol. Sonaron las canciones de Sandro en loop, sus deudos bebieron champagne al lado del cajón y su loro doméstico, Lorenzo, cantó la Marcha Peronista.

Pepita la pistolera de Lucía Puenzo

La directora hace una ficción de la historia real, une los asesinatos de Margarita con su lucha contra un asesino serial de prostitutas, hechos que ocurrieron en diferentes momentos, pero que se asocian para darle más potencia heroica a la protagonista.

La actuación de Lopilato y la forma en que su directora construyó el personaje, son lo más hipnótico de la historia, junto con la fotografía y el soundtrack que elige una gema de culto platense: “Lanzallamas” de Míster América, además de “La bestia pop” de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.

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Lopilato con una dentadura postiza y una prótesis de embarazada construye un personaje que la separa de los registros previos de ella, logra ser Pepita. Hay un dejo de Natural born killers de Oliver Stone, pero en una clave más feminista.

La obra trabaja muy bien con lo que no se ve, el sexo y los asesinatos no están en primer plano, pero no pierde su verosimilitud.

Ficha técnica

ELENCO: Luisana Lopilato, Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani.

PRODUCTORES: Lucas Jinkis; Lucía Puenzo; Esteban Puenzo; Cabe Bossi; Pol Bossi; Luisana Lopilato y Javier Furgang.

PRODUCTORAS: Zeppelin Studios, Historias Cinematográficas, Pampa Films, Life Is One, The Remake.



GUIÓN: Lucía Puenzo, Andrés Gelos, Tatiana Mereñuk

PRODUCTOR EJECUTIVO: Esteban Puenzo

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Maximiliano Hunglinger

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Marcelo Pozzo

DIRECCIÓN DE FOTO: Iván Gierasinchuk

DIRECCIÓN DE ARTE: Marcelo Chaves

VESTUARIO: María Laura Cacherosky

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Alberto Moccia

MONTAJE Y PRODUCCIÓN MUSICAL: Misael Bustos

DISEÑO DE SONIDO: Fernando Soldevila

MÚSICA ORIGINAL: Andrés Goldstein, Daniel Tarrab

DURACIÓN: 106 minutos

DISTRIBUIDORA: Buena Vista International



ESTRENO 3 DE SEPTIEMBRE

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