Las mejores opciones de cine documental para ver online

Mario Durrieu *

El FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, este año 2020 será digital y federal. Si bien la realidad del país y del mundo es compleja y nos enfrenta a la imposibilidad de la proyección en salas, como equipo buscamos alternativas y encontramos una superadora, sin perder el alma de lo que es un festival. La modalidad será de sesiones diarias, con estrenos que durarán 72 horas en cartel. Un festival extendido para poder mostrar el material con la tranquilidad que los espectadores se merecen, adaptándonos a las nuevas pantallas, con la novedad de poder llegar desde La Quiaca hasta Ushuaia, pero sin perder el vértigo del festival. Hasta el 30 de septiembre en www.fidba.com.ar, www.octubretv.com y en la pantalla de Cont.ar se podrá ver el mejor cine de lo real en un paseo alrededor del mundo.

En cortometrajes internacionales compite From Here to There, de Qi Yu Teo

Hicimos una selección cuidada de 240 filmes –provenientes de 46 países-, que están divididos en diez Competencias y diez Focos Temáticos. Films que tienen como materia prima la realidad. En esta edición digital, el público tendrá acceso online gratuito a cuatro estrenos diarios de las Competencias, mientras que los distintos Focos Temáticos (Música, Cine, Evolución y Planeta Tierra, entre otros) estarán accesibles durante siete días en octubretv.com y en nuestra plataforma.

Clásicos de la historia del cine para ver online

Contamos con muchos estrenos en nuestras competencias. En realidad, la gran mayoría de los filmes del evento lo son. La Competencia Largometraje Internacional cuenta con la presencia de Everardo González, que recorre los desiertos del mundo en busca de una película sin guión con Yermo; La Mami, de Laura Herrero Garvín, ganadora en IDFA; o la ironía de Suspensión, de Simón Uribe: una carretera que promete futuro pero que nunca se termina, algo ciertamente tan conocido y cercano. Otras recomendadas son: My mexican bretzel, de Nuria Giménez Lorang, y la china The choice, de Gu Xue.

En la Competencia Largometrajes Argentinos se presentan todos estrenos. Por ejemplo, Andá a lavar los platos, de Bahía Flores Pacheco y Natalia Comello, o ¡Que vivas cien años! -de Víctor Cruz- que relata la historia de personas que han superado esa barrera de edad en todo el mundo. También Qué tal pascual, de Bárbara Brailovsky; El Vaticano, de Gonzalo Almeida, y Finisterre -de Diego Andrés Ercolano- que habla sobre el retorno de Laura a su pueblo natal en Galicia, después de 60 años de haber emigrado a la Argentina.

My mexican bretzel, de Nuria Giménez Lorang.

En la Competencia ​​​​Cortometrajes Argentinos, Nos devoraba el fuego, de Lucia Granda y en Largometraje Opera Prima, Sisters: dream & variations, de Catherine Legault.

En el caso de​​​ ​Competencia Cortometrajes Internacionales, se presenta en estreno Playback, el nuevo film de la argentina Agustina Comedi.​ ​Y no se pueden perder Family², de Yifan Sun; No crying at the dinner table, de Carol Nguyen; On hold, de Laura Rantanen y 一路來 (From There to Here), de Qi Yu Teo​.​

Estrenos de cine: de la pantalla grande a las plataformas online

En la Competencia Géneros y Generaciones, Carne, de Camila Kater; Farewell paradise, de Sonja Wyss, y Lost in her hair, de Pegah Pasalar.

Entre las Nuevas Narrativas, ​​We have a period Time, de 韩涛. ​Y entre las de DDHH: ​​La hija indigna, de Abril Victoria Dores Portaluppi, ​​Last night I saw you smiling, de Kavich Neang y ​​​ Mt Albban the attrition of time​, de Ebrahim Mirmalek.

Que vivas cien años, de Víctor Cruz, un largometraje argentino.

Por último, entre los documentales de la Competencia Largometrajes Iberoamericanos, los imperdibles son: 499, de Rodrigo Reyes; Las razones del lobo, de Marta Hincapié Uribe ; O índio cor de rosa contra a fera invisível: a peleja de Noel Nutels, de Tiago Carvalho; Um filme de verão, de Jo Serfaty; y Zumiriki, de Oskar Alegría.

Como broche de oro, estamos muy orgullosos de contar que en el FIDBA presentaremos el estreno mundial de City Hall, del aclamado Director Frederick Wiseman, que estrenaremos codo a codo con Venecia.

* Director artístico del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires