Estrenos de cine: de la pantalla grande a las plataformas online

Cine.ar es la plataforma digital del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales del país, que con más de un millón y medio de usuarios vio potenciada su actividad por la realidad actual. En los últimos dos meses estrenó 13 ficciones y cuatro documentales argentinos, entre los que se cuentan filmes con producción local.

El pasado jueves, después de realizar su estreno en el Festival Internacional de Zacatecas, en México, y quedarse con el premio al mejor documental Iberoamericano, estrenó Los versos salvados, una coproducción de Cholula Films (Córdoba), Librecine (Uruguay) y Makingdocs (Colombia). “Ante la situación de la pandemia la película se vio imposibilitada de seguir el circuito ordinario de festivales. Por eso decidimos estrenarla en el marco del Programa de Emergencias Para Estrenos de cine nacional, llevado adelante por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa)”, explica Juan Pablo Tobal, de Cholula Films.

En efecto, la urgencia de estrenar se debe a que algunas películas cobran parte de sus subsidios tras su estreno: “Nuestro documental fue declarado de interés hacer cuatro años, con lo cual ese presupuesto que teníamos quedó muy devaluado”, detalla.

Escrita y dirigida por el uruguayo Gabriel Szollosy, el filme va tras los pasos de Celina y Fernanda, las únicas madre e hija que lograron salir vivas de la sala de parto del centro de detención de Campo de Mayo. El documental podrá volver a verse desde el viernes 19 de junio -y durante una semana, sin costo- en Cine.ar Play.

LOS VERSOS SALVADOS. El documental transcurre entre Piedra de Afilar, una localidad uruguaya, Buenos Aires Aires y General Pico, La Pampa.

Una ficción cordobesa a estrenar. En materia de ficciones locales, el jueves 2 de julio a las 20 se verá por la pantalla de Cine.ar Azul el mar, la ópera prima de Sabrina Moreno, con producción de Jaque Content y Jaune Producciones.

Protagonizada por Umbra Colombo y Beto Bernuez, el filme quedó seleccionado en el concurso Raymundo Gleyzer y a partir de allí empezó a tomar cuerpo. “El proyecto tiene más de 10 años. Yo estaba terminando la carrera de cine en la Universidad Nacional y estaba teniendo muchas imágenes de los viajes que hacía con mi familia a Mar del Plata; sentía que tenía que plasmar esas imágenes para contar esa visión de cómo pasa el tiempo y de lo que nos va quedando. Pero fue a partir de acceder al subsidio de este concurso, además del que ganamos en el Polo Audiovisual de Córdoba y algunos aportes privados, que empezamos con el rodaje en 2018. Filmamos durante seis semanas, hasta noviembre de ese año y en 2019 nos dedicamos a la posproducción”, relata Moreno.

La ficción cuenta la historia de Lola, quien necesita que algo cambie pero su familia desea que las cosas permanezcan como están. Junto a Ricardo y sus cuatro hijos, deciden disfrutar unas vacaciones de verano en Mar del Plata, pero ella no está satisfecha y detrás de la alegría subyace una gran tristeza.

La directora relata que si bien les costó tomar la decisión de estrenar fuera de una sala de cine, lo consideraron a partir del crecimiento que ha tenido la plataforma (cerca de 500.000 espectadores cada jueves) y el cuidado con el que se tratan los estrenos. “La peli está pensada para verse en el cine y defendemos la política de que a las películas hay que verlas en el cine; pero esta propuesta nos deja llegar a un público que está esperando contenidos, que está más dispuesto a ver cine, incluso nacional”, dice.

Azul el mar estará disponible del 2 al 10 de julio sin costo y -luego de una pausa- volverá a formar parte de la cartelera a partir de 16 de julio, durante ocho semanas.

Al respecto, Paola Suárez (Jaque Content) explica que la estrategia para la película es la de permanencia en la plataforma: “Se estrena en Cine.ar para complementar una condición necesaria que pide el Incaa para terminar el circuito de la película a nivel expediente administrativo. La ley dice que hay que estrenar en salas, pero por la pandemia se estrena por aquí, para cumplimentar este requisito. En esa pausa que nos tomaremos en Cine.ar -del 10 al 14 de julio- vamos a estar en Puentes de Cine, una plataforma nueva de la Asociación de Directores de Cine”.

Estas permanencias en determinadas plataformas tienen que ver con decisiones de las distribuidoras y productoras y sus estrategias de “ventaneo”: “Las ventanas son espacios de exhibición. El cine es una, las plataformas digitales son otra, y también están los canales de cable. Quedarse en una plataforma o irse a otra, depende de una decisión y de una estrategia comercial”, explica Suárez.

Ticket simbólico. Aquellas películas que deciden quedarse luego de sus estrenos en la plataforma del Instituto Nacional de Cine, tienen un costo de 30 pesos para el espectador. Suárez explica que si bien el monto es simbólico, está vinculado a los subsidios que determinada película tenga pendiente de cobro: “Ese remanente que nos queda por cobrar se va cobrando de esos 30 pesos.

Entonces, las productoras se quedan con la totalidad hasta cubrir el monto del subsidio; pero muchas veces el subsidio se termina de cobrar antes y no recibís nada de esos 30 pesos. Claramente no tenemos ni la rentabilidad ni la ganancia que podríamos tener en la sala de cine, pero también es cierto que las visualizaciones de películas están funcionando muy bien, con lo cual en el volumen no está mal el ingreso. El valor es insignificante, no sirve como esquema de recupero económico, pero una película que tuvo 50.000 visualizaciones, redondea un número más que interesante”.

Circuito de festivales. El aislamiento social complicó que las producciones pudieran realizar el circuito obligado de festivales aunque en el sector se sostiene que aquellos festivales programados para la segunda mitad del año podrían realizarse. “A nosotros nos agarró en el medio del proceso y por suerte pudimos estrenar en noviembre pasado en el Festival de Mar del Plata, en una sala y con mucha gente; pero nos habían seleccionado en otro festival y eso se cayó. Recién ahora se está retomando la actividad, pensando en que después de octubre, puedan hacerse algunos online. Ya se verá más cerca de la fecha si se hace algo presencial; aunque tenga que ser tal vez más acotado, con menos películas”, detalla Sabrina Moreno.



El documental de Oberto también en Cine.ar

Después de retirarse del deporte en 2010 por problemas de salud -en dos años tuvo tres fibrilaciones auriculares- y dedicado a la televisión, los vinos y la música, Fabricio Oberto estrenó documental. Se trata de Reset, volver a empezar, que después de tres años de producción -entre 2016 y 2019- vio la luz el 4 de junio pasado.

Dirigida por Alejandro Hartmann (Todos contra Juan, Clon y AU3), el documental del cordobés de la Generación Dorada, recorre la carrera deportiva del exbasquetbolista y muestra su experiencia personal en ese deporte.

El film cuenta con testimonios de Manu Ginóbili, Marcelo Milanesio, Luis Scola y Facundo Campazzo, entre otros, con guión de Iván Tokman.

Tras su estreno, Reset puede volver a verse desde el jueves pasado en Cine.ar Play y desde la producción señalan que próximamente también estará disponible en otras plataformas fuera del país.



‘La Chancha’, disponible hasta el 6 de agosto

Este drama psicológico que estrenó en junio pasado podrá verse en la plataforma argentina hasta el 6 de agosto, abonando un alquiler de $ 30.

La película dirigida por Franco Verdoia está protagonizada por Esteban Meloni, Gabriel Goity y Gladys Florimonte y cuenta la historia de Pablo, quien inicia un viaje perturbador a los paisajes de su infancia, arrastrando a su familia con él.

El film contó con el apoyo del Incaa y el Polo Audiovisual Córdoba y fue producida por Content to People (Buenos Aires), El Carro Cine (Córdoba) y GP7 Cinema (Curitiba).