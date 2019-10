Por qué Spinetta abjuró de Muchacha (Ojos de papel)

por Carlos Piro

El documental de Nat Geo sobre Luis Alberto Spinetta fue un hermoso recorrido por el álbum familiar junto a sus hijos, amigos y exmujer Patricia Zalazar. Hemos visto por primera vez algunos videos familiares, escuchamos una canción inédita y disfrutamos de algunas versiones privadas de viejos clásicos.

Y una vez más, se abrió la polémica sobre Muchacha (Ojos de papel), mítico primer hit de Almendra y de Spinetta, con el que el Flaco tuvo una relación de amor/ odio durante los años. No había recital en el que algún fanático se lo pidiese. Y no es que Spinetta no lo tocara nunca. Pero solía elegir cuándo hacerlo y cómo hacerlo.

Así, dejó dos bellas versiones, distintas del original, tanto en "Badía & Cía" en los años ochenta, como en la gloriosa reunión de las Bandas Eternas en diciembre de 2009. Pero además, hay una versión de 1992 en el programa de Jorge Guinzburg y Horacio Fontova, donde Spinetta toca una versión burlona de su clásico, deformándolo en “Muchacho (ojos de cartón).

El documental que se estrenó el domingo pasado omitió una respuesta de Spinetta sobre Muchacha, a la que irónicamente llamaba Mucaca. Cansado de la polémica por su viejo clásico, en septiembre de 1987, se ocupó de hacer “La autopsia de Muchacha” en una nota publicada en el Sí, el suplemento joven del diario Clarín.

Allí Spinetta se tomó muy en serio su canción, en un texto que tituló “Desintegración abstracta de la defoliación”. El flaco se despersonalizó del relator y guía que habla en la canción ya que lo consideraba un líder que con la excusa de hacerla reposar, la obligaba a acceder a una sutil sumisión: “Sueña un sueño despacito entre mis manos”, lo que significa estar a disposición de contención y palpación, y se preguntó “Una niña con ojos de papel, ¿adónde puede ir?” y entiende que en ese intento de seducción, subyace una violencia simbólica.

El Flaco no dejó frase de la canción sin deconstruir. En cada una, reconocía sumisión, represión, paternalismo, autoritarismo, opresión y silencio de la "Muchacha". La única frase piadosa de la extensa nota frente a la canción fue “Todo esto no descalifica a todos quienes ven en Muchacha el símbolo de una pacífica visión en el enamoramiento y el despertar”.

Y finaliza “Hoy sueño con una muchacha no posesa, plenamente no blindada. O tan solo posesa por el sol, que sea capaz de salir de su caparazón de género de muñeca de collage, capaz de ver y correr sin límite hacia su verdadero placer”, sentenciaba el Flaco hace más de 30 años, mucho antes de que la sociedad argentina empezara a deconstruir su machismo. También en eso fue un adelantado y nos ayudó a pensar mejor.