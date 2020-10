Premio García Lorca de Poesía a la venezolana Yolanda Pantin

Daniel Gigena

Es la segunda representante de la poesía venezolana en ganar el Premio Internacional de poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, que entrega la ciudad natal del escritor español. Yolanda Pantin, nacida en Caracas en 1954, recibió ayer la noticia por medio de un llamado telefónico. “Estoy muy emocionada –dijo cuando supo que era la ganadora de la decimoséptima edición del galardón-. Este premio nos rescata a todos los poetas venezolanos, nunca pensé que podría tener tan alto reconocimiento”, le dijo al alcalde de Granada, Luis Salvador. El premio entrega 20.000 euros y los nombres de los candidatos son propuestos por las academias de la lengua de los diferentes países hispanohablantes y otras instituciones literarias. Luego de su compatriota Rafael Cadenas, que lo obtuvo en 2015, desde hoy Pantin pasa a integrar la lista de los ganadores del García Lorca, entre los que figuran la peruana Blanca Varela, el mexicano José Emilio Pacheco, la uruguaya Ida Vitale, la cubana Fina García Marruz y los españoles (que son mayoría) Rafael Guillén, Pere Gimferrer y Julia Uceda, que lo obtuvo en 2019.

El pasado 10, Pantin cumplió 66 años. En su juventud estudió artes plásticas y luego Letras en la Universidad Católica Andrés Bello. Aunque aún sigue dibujando y tomando fotografías, se destacó por la poesía. Desde Casa o lobo, su debut literario en 1981, publicó más de una decena de libros de poesía y otros de literatura infantil. En ese mismo año, junto con otros poetas Pantin formó el grupo Tráfico, que cuestionaba los cánones poéticos en su país y abogaba por una renovación estética. Era la única mujer del grupo, que aportaba una visión de género al conjunto y reivindicaba la inclusión de “temas minúsculos” al repertorio de la poesía, como la vida doméstica, la feminidad anónima, el erotismo y la sentimentalidad. El fallo del jurado destaca el “largo y profundo viaje por los recursos poéticos” y la mirada “novedosa y perturbadora” que la ganadora del García Lorca arroja sobre el mundo.

Manuscrito de García Lorca, subastado en 30 mil euros

Entre otros títulos, Pantin es autora de El cielo de París, La canción fría, La quietud, La épica del padre (uno de sus favoritos, publicado en 2002) y Poemas huérfanos. En 2014, Pre-Textos publicó País, su obra reunida hasta 2011. En 2017, Pantin presentó Lo que hace el tiempo, por el sello Visor, que mereció el XVII Premio Casa de América de Poesía Americana. A fines de los años 1990, la poeta perdió el sentido del olfato. “Curiosamente, la pérdida del olfato coincidió con la salida mía de mí –declaró en una entrevista-. La poesía es un caminar, un recorrido, y hasta ese momento había estado atrapada en mí, ensimismada, con las puertas y ventanas cerradas. Cuando perdí el olfato, se abrieron las puertas y ventanas: entró la luz”. Entre sus poetas preferidos, además de Varela, Vitale y García Marruz (desde ahora, también compañeras de premio), se encuentran el peruano César Vallejo y el español Luis Cernuda.

Es, además, editora. En 1989 creó el sello Fondo Editorial Pequeña Venecia, donde se publicaron títulos de las venezolanas Tatiana Escobar y Alicia Torres, el argentino Héctor Viel Temperley y la mexicana Carmen Boullosa, entre muchos otros autores hispanoamericanos. Modestamente, Pantin atribuyó el premio García Lorca al camino recorrido desde su juventud y a la impronta poética de la literatura venezolana.

Tres poemas de Yolanda Pantin

Lecciones de amor y de odio

Cuando una mujer escribe

la letra a sobre la vida

está llorando un niño

algo cuece

sobre una hornilla sin fuego

brazo en el que apoya

su minuto de silencio

un segundo para pensar en algo

curva de la espalda

o matar o piedra

cuando una mujer apoya

la letra a sobre la espalda

está llorando un niño

un niño que la llama

siempre

en la letra a de la ternura

en la letra del odio de la a

que empieza

en el beso que la a termina

cuando una mujer escribe

te ahogo yo te muero

un niño llora sobre el hombro

ella lo abraza

Sólo veía una carretera polvorienta

como el calor me sofocaba dije basta

y me senté de cara a la ventana

para refrescar mi cabeza que tiritaba

al igual que una onza de gelatina

Con el hilo del sudor

hice un collar

para apretarme el cuello

además

las noches eran tristes

y rojas

tanto

que me dediqué a soñar con los ojos abiertos

Sólo veía una carretera polvorienta

Eran noches nostálgicas

Te dije ahógame

y como no había cuerda

y el hilo en el cuello era invisible

juraste amor eterno

me hiciste una escena de celos

Luego lloramos en voz baja

para no despertar a los niños

Homenaje

Presa de la luz

mi madre bate sus alas ciegas

en la noche

Pequeñas marcas en la piel

agujas, lamentaciones

Se trata de la infancia

tan hondamente perdida

el color del cabello

el óvalo del rostro

Mi madre descansa sobre la pared blanqueada

mientras

en la sed de los espejos

el sueño se fatiga