Este 31 de julio, el santoral católico celebra con la máxima solemnidad litúrgica la fiesta de San Ignacio de Loyola. Nacido en Azpeitia en 1491, este noble militar vasco transformó radicalmente la historia eclesiástica tras abandonar las armas terrenales para convertirse en un fervoroso soldado de Cristo y maestro de discernimiento espiritual.

La conversión mística, los milagros y el legado de San Ignacio de Loyola

Su conversión radical ocurrió tras resultar gravemente herido en el sitio de Pamplona. Durante su prolongada convalecencia, la lectura de libros piadosos transformó su corazón, motivándolo a iniciar una rigurosa vida de oración y penitencia en Manresa, donde concibió sus célebres Ejercicios Espirituales, una obra clave de la mística destinada a buscar la voluntad divina.

En la Universidad de París reunió a sus primeros compañeros, entre ellos san Francisco Javier, fundando solemnemente la Compañía de Jesús. El santo desplegó el milagro de la palabra y de la organización, promoviendo una inmensa caridad evangélica y poniéndose junto a sus frailes a la entera disposición del Papa para defender la ortodoxia católica universal.

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Las antiguas crónicas italianas documentan asombrosos portentos físicos ocurridos durante su ministerio romano. Diversas fuentes históricas testifican el milagro de la curación de enfermos desahuciados mediante su bendición sacerdotal, así como visiones místicas donde la Santísima Trinidad le infundía una sabiduría infusa sobrenatural para guiar a la Iglesia en tiempos de profunda reforma.

La devoción actual hacia su figura conserva una trascendencia ecuménica y cultural gigante en todo el mundo. Proclamado patrono de los ejercicios espirituales y de los ejercitantes, su lema Ad Maiorem Dei Gloriam continúa inspirando instituciones educativas, misiones internacionales y comunidades que buscan edificar un mundo basado en el servicio generoso al prójimo.

Las oraciones a San Ignacio de Loyola, como la célebre plegaria Tomad, Señor, y recibid, suelen implorar el don del discernimiento y la libertad interior. Los fieles acuden hoy a su auxilio celestial para solicitar fortaleza ante las tribulaciones, claridad en las decisiones complejas y la gracia de encontrar a Dios en todas las cosas.

Además de celebrar al fundador de los jesuitas, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Germán de Auxerre, celoso obispo defensor de la verdad, y a Santa Justiniana, mártir de la fe. La cristiandad se encamina también durante esta semana para celebrar la solemnidad de San Alfonso María de Ligorio y la gran fiesta de la Transfiguración del Señor en los próximos días.

En la Ciudad de Buenos Aires, los numerosos fieles pueden honrar su sagrada memoria y participar de la liturgia en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, ubicada en el histórico barrio de Monserrat (calle Bolívar 225). Este emblemático templo porteño, el más antiguo de la ciudad, resguarda con profunda veneración el legado espiritual del santo.