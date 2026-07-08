Este 8 de julio, el santoral católico rinde homenaje a una de las figuras pontificias más pacíficas y determinantes del siglo IX, San Adrián III. Este virtuoso Papa romano dedicó su breve pero intenso ministerio a la búsqueda constante de la concordia política y a salvaguardar la comunión de la Iglesia frente a las amenazas de fractura interna.

El legado pacificador y la herencia espiritual de San Adrián III

Nacido en Roma, destacó pronto por su carácter conciliador y su rectitud espiritual. Al asumir la cátedra de San Pedro en el año 884, demostró ser un auténtico pastor de almas, uniendo la firmeza doctrinal con una inmensa caridad hacia un pueblo devastado por las hambrunas y las constantes incursiones extranjeras que asolaban el territorio de la península itálica.

San Juan de Sahagún: el fraile agustino que pacificó ciudades con su palabra y obró milagros desde el altar

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su mayor logro diplomático fue mitigar las tensiones con la Iglesia de Oriente, enviando legaciones para restablecer la comunión con el patriarca Focio. A través de este gesto ecuménico, el pontífice desplegó el milagro de la palabra, priorizando la unidad del cuerpo místico de Cristo sobre las disputas jurisdiccionales que amenazaban con dividir permanentemente a la cristiandad medieval.

La tradición eclesiástica resalta su prodigiosa capacidad para multiplicar los recursos durante los tiempos de carestía en Roma. Las crónicas antiguas documentan cómo el santo socorría a los desposeídos mediante la oración fervorosa, logrando que los almacenes pontificios nunca quedaran vacíos, un hecho considerado por sus contemporáneos como un verdadero prodigio de la caridad evangélica.

Sabiendo que la estabilidad del imperio corría peligro, emprendió un fatigoso viaje hacia Worms para asistir a la dieta convocada por el emperador Carlos el Gordo. Durante el trayecto, aquejado por las fiebres, falleció santamente en San Cesario sul Panaro en 885, consolidando de inmediato una inmensa devoción actual entre las poblaciones que presenciaron su tránsito terrenal.

Las oraciones a San Adrián III suelen implorar el don de la reconciliación familiar y la pacificación de las naciones en conflicto. Los fieles acuden hoy a su auxilio celestial para solicitar fortaleza ante las pruebas espirituales, lucidez en el discernimiento y la gracia de mantener una fe inquebrantable ante las corrientes ideológicas y divisiones del mundo contemporáneo.

Además de este célebre pontífice, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Procopio de Escitópolis, el gran protomártir de Palestina, y a Santa Priscila, madre espiritual y mártir, mientras la cristiandad se encamina durante esta semana hacia las festividades de San Benito de Nursia, el patrono de Europa, y de la Santísima Virgen del Carmen.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden honrar la memoria de los grandes pontífices de la Iglesia y unirse en oración en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada frente a la histórica Plaza de Mayo (calle San Martín 27), un espacio sagrado propicio para la liturgia donde la comunidad eclesial solicita la intercesión de los santos pastores.