Este 6 de julio, el santoral católico rinde un profundo homenaje a una de las figuras más jóvenes y conmovedoras de su historia, Santa María Goretti. En las llanuras de Nettuno, Italia, esta humilde niña de apenas once años entregó su vida terrenal, convirtiéndose para la Iglesia universal en el máximo símbolo de la pureza y el perdón evangélico.

La vida heroica, el martirio y el perdón de Santa María Goretti

Nacida en Corinaldo en 1890, creció en el seno de una familia campesina sumamente pobre pero rica en virtudes cristianas. Tras la muerte de su padre, asumió con madurez las tareas del hogar, destacando por su profunda vida de oración y una madurez espiritual asombrosa que llamaba la atención de quienes compartían las duras tareas rurales.

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Su trágico martirio ocurrió cuando el joven Alessandro Serenelli intentó violarla bajo amenazas. María resistió con notable fortaleza, exclamando que aquello era un pecado que ofendía gravemente a Dios. Ante la firme negativa, Alessandro la apuñaló brutalmente, hiriéndola de muerte pero sin lograr quebrantar la inquebrantable determinación de la pequeña mártir de la pureza.

El mayor milagro de su vida ocurrió en el hospital de Nettuno pocas horas antes de fallecer. Al ser consultada por el sacerdote, María perdonó de corazón a su asesino y expresó su ardiente deseo de verlo junto a ella en el Paraíso, desencadenando un auténtico milagro de conversión que transformaría la vida de Alessandro años más tarde.

Durante su largo cautiverio, Alessandro experimentó una profunda transformación mística tras soñar con María ofreciéndole lirios blancos. Al salir de prisión, el agresor pidió perdón públicamente a la madre de la santa, ingresando luego como laico en un convento capuchino, un hecho considerado por los teólogos como el prodigio más hermoso de la caridad evangélica.

La devoción actual hacia su figura es inmensa y convoca a la juventud mundial como un modelo de integridad moral. Su solemne canonización en 1950, presidida por el Papa Pío XII ante una multitud histórica, contó con la presencia única de su propia madre y de su arrepentido agresor, un hito sin precedentes eclesiales.

Las oraciones a Santa María Goretti suelen implorar el don de la pureza de corazón y la gracia de perdonar las ofensas más dolorosas. Los fieles recurren a su auxilio celestial como una guía segura para los adolescentes, solicitando fortaleza espiritual ante las tentaciones del mundo contemporáneo y constancia para defender las virtudes cristianas cotidianas.

Además de celebrar a esta gran pequeña santa, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Paladio, obispo enviado a Escocia, y a Santa Dominica de Campania, mártir de la fidelidad. La cristiandad se prepara también durante esta semana para recordar la memoria de San Agustín de Canterbury y las festividades de la Santísima Virgen del Carmen.

En la Ciudad de Buenos Aires, los devotos pueden acercarse a honrar su memoria y solicitar su especial protección en la Parroquia Santa María Goretti, ubicada en el barrio de Mataderos (calle Basualdo 2615). Este templo porteño invita a la comunidad a participar de sus fiestas patronales y a contemplar la sagrada reliquia de la joven mártir.