Este 5 de julio, el santoral católico rinde homenaje a una de las figuras más enérgicas y renovadoras del siglo XVI, San Antonio María Zaccaria. Nacido en Cremona, este santo italiano unió de manera ejemplar la ciencia médica con un profundo ardor apostólico, convirtiéndose en un heraldo de la reforma espiritual antes del Concilio de Trento.

El legado renovador y la pasión eucarística de San Antonio María Zaccaria

Nacido en la nobleza en 1502, quedó huérfano de padre a temprana edad, siendo educado por su piadosa madre. Estudió medicina en la Universidad de Padua, donde descubrió su vocación de servicio hacia los enfermos corporales. Sin embargo, su profunda vida de oración lo impulsó a buscar también la sanación de las almas.

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Tras ser ordenado sacerdote en 1528, se trasladó a Milán, donde desplegó el milagro de la palabra a través de vibrantes sermones que llamaban a la conversión. Para revitalizar a una sociedad moralmente decaída, fundó la Congregación de Clérigos Regulares de San Pablo, conocidos popularmente como los Padres Barnabitas, promoviendo una rigurosa fidelidad evangélica.

Su ardiente celo apostólico lo llevó a instituir la devoción de las Cuarenta Horas de adoración al Santísimo Sacramento, una práctica que transformó la piedad popular. Antonio concebía la Eucaristía y la contemplación de la cruz como el antídoto definitivo contra la tibieza espiritual, fomentando una intensa caridad evangélica entre los laicos de la región.

La tradición describe su capacidad para conmover los corazones más endurecidos como un auténtico prodigio de gracia divina. Diversas fuentes históricas documentan cómo lograba pacificar violentas disputas familiares y curar a enfermos mediante la imposición de manos, demostrando que su labor como pastor de almas estaba respaldada por dones extraordinarios otorgados por el Espíritu Santo.

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Su incesante actividad física y las rigurosas penitencias quebrantaron rápidamente su salud. Sabiendo que su final estaba cerca, regresó a Cremona para morir en brazos de su madre a los 36 años. Su fallecimiento ocurrió el 5 de julio de 1539, consolidando una inmediata fama de santidad gracias a su intachable coherencia de vida.

La devoción actual lo venera como patrono de los médicos y protector de las familias. Canonizado por el Papa León XIII en 1897, las oraciones a San Antonio María Zaccaria suelen implorar la gracia de un amor ardiente por la Eucaristía, la fortaleza para superar las tribulaciones morales y el don de una sincera conversión.

Además de celebrar al fundador de los barnabitas, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Atanasio de Jerusalén, diácono y mártir, y se prepara para celebrar mañana la memoria de Santa María Goretti, virgen y mártir, manteniendo vivo el recuerdo del testimonio heroico y la pureza cristiana que caracterizan las celebraciones de esta semana.

En la Ciudad de Buenos Aires, los files pueden honrar su memoria y unirse en oración en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el barrio de Villa Urquiza (calle Cullen 5242). En este templo porteño, los Padres Barnabitas custodian con gran afecto la imagen y el legado espiritual de su santo fundador.