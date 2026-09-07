El 7 de septiembre, el santoral católico conmemora la festividad de Santa Regina de Alise, una joven y virtuosa virgen martirizada en la antigua Galia durante el siglo III. Educada en la fe por una piadosa nodriza cristiana tras la muerte de su madre, dedicó su juventud al pastoreo y a cultivar una inquebrantable devoción a Cristo.

Santa Regina de Alise y el valiente testimonio de su fe martirial

Su vida dio un giro decisivo cuando el prefecto romano Olybrius quedó deslumbrado por su belleza y le propuso matrimonio. Sin embargo, para aceptar la unión exigió que renunciara públicamente a sus creencias cristianas, oferta que la joven rechazó con firmeza, manifestando que su único esposo celestial era Jesucristo y manteniéndose fiel a su testimonio evangélico.

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Ante su negativa, fue encarcelada y sometida a crueles torturas con cadenas e instrumentos de hierro para quebrantar su voluntad. Durante su cautiverio en la prisión, la tradición atestigua que recibió la visita consoladora de una paloma celestial luminosa, un milagroso prodigio divino que sanó milagrosamente sus heridas y fortaleció su espíritu antes del martirio definitivo.

Fue finalmente decapitada hacia el año 251 en Alesia, convirtiéndose de inmediato en un símbolo inmortal de la pureza virginal. Tras su muerte, el lugar de su sacrificio y su posterior sepultura se transformaron en un centro de intensos peregrinajes de fe, donde miles de creyentes acudían a venerar sus reliquias sagradas buscando amparo.

La devoción a la santa francesa se extendió rápidamente por Europa, siendo invocada como patrona protectora contra la sarna, las enfermedades cutáneas y las picaduras de insectos. Asimismo, los fieles recurren a su intercesión divina para obtener valentía frente a las persecuciones y mantener una firme confianza en Dios durante las pruebas más difíciles de la vida.

Sus devotos suelen rezar oraciones específicas pidiendo el don de la perseverancia en la fe y la fuerza moral para resistir las tentaciones del mundo. A través de novenas y plegarias fervientes, la comunidad católica implora su continua custodia celestial, recordando que el amor sincero a Dios supera cualquier sufrimiento terrenal y conduce a la salvación del alma.

Su memoria imperecedera enseña al pueblo creyente la trascendencia de mantenerse fiel a los valores del Evangelio sin importar las presiones externas. Considerada un faro de luz para la juventud, su ejemplo de austeridad y heroísmo continúa inspirando a cultivar una constante vida de oración y un sincero compromiso con las obras de caridad.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma jornada, el calendario litúrgico recuerda a San Clodoaldo, príncipe y ermitaño, y a San Evurcio de Orleans. Asimismo, durante el transcurso de esta semana destacan figuras veneradas como la Natividad de la Santísima Virgen María, San Nicolás de Tolentino y San Juan Crisóstomo, cuyos testimonios de santidad fortalecen la piedad del pueblo creyente.

Para los fieles de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y encomendarse a la santa en la Parroquia Santa Regina, ubicada en el barrio porteño de Parque Chas (Plaza 1130). En este templo parroquial, la comunidad local custodia imágenes veneradas y celebra solemnemente su festividad con misas especiales, momentos de oración y peticiones por la salud de los enfermos.