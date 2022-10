“Vino a regalar felicidad”, dijeron todavía en shock los vendedores de un local de instrumentos de la calle Talcahuano que recibieron la visita sorpresa del cantante de Coldplay, Chris Martin. El músico se enganchó a zapar con ellos y disfrutó de un alfajor Fantoche. “Le encantó”, contaron los jóvenes.

El recuerdo del momento va a quedar en su memoria para siempre, pero también lo registraron con sus celulares por lo que el video se viralizó inmediatamente en las redes sociales. En ellos se ve al británico interpretando en el piano “Isnt’t she lovely” de Stevie Wonder, mientras dos de los empleados lo acompañan en bajo y batería. En otro video, Martin toma la guitarra y hace “De música ligera”, de Soda Stereo, uno de los temas que interpreta en sus recitales.

“Nos pidió el mail para mandarnos la entrada”, contó Samuel, uno de los chicos entrevistados por TN. “Al principio no lo podía creer y me temblaba todo y me invitó a tocar, pero no me animé”, agregó Emiliano quien quedó designado para filmar.

Además contaron una secuencia muy simpática: mientras estaban en pleno disfrute del encuentro inusual entró un chico a comprar palillos para la batería. “Pago yo”, dijo Chris Martin y el muchacho se fue celebrando y confundido por el gesto porque no sabía quién era el rubio que le había hecho ese regalo. “Vino a regalarnos felicidad”, destacó Samuel.

“Flojito el cliente que me vino a comprar hoy”, escribió Emiliano en el posteo en el que compartió los videos del momento. “Vamos a contar como fue lo de Chris Martin”, comenzó en un video. “Vino primero la jermu (mujer) hablando en inglés, mucho no le entendimos porque hablaba muy rápido, la cosa es que se va y veo que pasa un flaco alto al local de al lado y digo es él, y cuando pasa hace así (pulgares para arriba)”.

Coldplay en Argentina: dónde se hospeda la banda de Chris Martin y cuáles fueron sus anteriores visitas



“Nos quedamos hablando, ‘es él. es él, es él’ y viene, y agarra una guitarra del local, y dice ‘vamos a tocar algo, ¿qué quieren tocar?’, ‘Oasis’ le digo”, contó Samuel. “Y, además, nos anotó con tres entradas, ¡y encima compró! Redondito”, concluyeron.