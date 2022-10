Viva la vida: cuál es la fortuna de Coldplay y Chris Martin

Sin dudas, Coldplay es uno de las bandas más exitosas de los últimos años, lo cual se ve reflejado en la fortuna que han obtenido en las últimas dos décadas.

De acuerdo con el listado que elabora el Sunday Times, el grupo integrado por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion ocupa el cuarto lugar entre los músicos y grupos británicos más ricos, con US$ 475 millones, en una lista encabezada por el ex beatle Paul McCartney, con US$ 1,28 mil millones.

Por su parte, el cantante y líder, Chris Martin, posee una fortuna que oscila entre los US$ 130 y US$ 160 millones, según los sitios especializados en el tema.

Desde el lanzamiento de “Parachutes” en 2000, Coldplay lleva 100 millones de álbumes vendidos y ha obtenido 7 Premios Grammys.

Pocos días atrás, Martin anunció que Coldplay no grabará más discos de estudio después de finales de 2025, aunque el grupo luego seguirá girando y presentándose en vivo, quizá con algunas colaboraciones pero sin lanzamientos de álbumes propios.

Coldplay en River Plate

En una entrevista a la radio de la BBC, el vocalista fue consultado sobre si habrá algún momento en que Coldplay pare de grabar discos: "Sé que puedo decir que vamos a hacer tres álbumes más, creo. El último va a salir a fines de 2025. Y creo que después de eso solo vamos a hacer giras. Quizá algún tipo de colaboración o algo así, pero el catálogo de Coldplay en sí terminará en ese entonces".

Los 10 músicos británicos más ricos según The Sunday Times

Paul McCartney: US$ 1,28 mil millones Andrew Lloyd Weber US$ 1,2 mil millones Elton John: US$480 Coldplay: US$ 475 millones Mick Jagger: US$ 360 millones Keith Richards: US$ 340 Sting: US$ 300 Dhani Harrison: US$ 275 millones Phil Collins: US$ 260 millones Tim Rice: US$ 250 millones

Coldplay en Argentina

Cuando Coldplay complete las diez presentaciones el 8 de noviembre, quedarán superadas las históricas nueve fechas protagonizadas por Roger Waters en 2012, cuando montó en el Monumental su mítico espectáculo "The Wall".

A la vez, Coldplay y el ex Pink Floyd -que tenía en su haber otros dos estadios Monumental en 2007- ocupan así el segundo lugar de mayor cantidad de shows en total en River, con un total de 11 si se suma el show que en 2010 dieron allí.

Los Rolling Stones son por ahora los amos absolutos de esta marca con 12, a partir de sus cinco conciertos en 1995 y 1998, respectivamente, y sus dos actuaciones de 2007.

LM / MCP