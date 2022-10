El martes 25 de octubre comenzó la maratónica seguidilla de diez shows que la banda británica Coldplay tiene programados en el Estadio Monumental en River Plate, en el marco de la gira mundial Music Of The Spheres. Aún restan los conciertos del 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre.

Previo a su primera presentación, la banda liderada por Chris Martin pasearon por la Ciudad de Buenos Aires (CABA). ¿Qué hotel los hospedará durante esta histórica gira en Argentina? y ¿cuándo fue la primera vez que pisaron el suelo argentino?

A comienzos de este mes, la banda canceló su tour en Brasil y asustó a los fans argentinos debido a que el líder de la banda, Chris Martin sufrió una afección pulmonar grave y por pedido de sus médicos tuvo que cumplir con un estricto reposo durante tres semanas.

Coldplay en Argentina: dónde se hospeda la banda británcia

Chris Martin (cantante), Jon "Jonny" Buckland (guitarrista), Guy Berryman (bajista) y Will Champion (baterista) están hospedados en el hotel Four Seasons del barrio porteño de la Recoleta. Cientos de fanáticos ansían por obtener una foto con sus ídolos y algunos de ellos consiguieron obtener la imagen soñada y un autógrafo por parte de los integrantes de Coldplay.

Coldplay se hospeda en el hotel Four Seasons de Recoleta.

En la previa de su primer concierto, los británicos recorrieron la Ciudad de Buenos Aires. Guy Berryman, el bajista compartió en su feed de Instagram imágenes en distintos espacios culturales como el Museo Moderno y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). “Explorando la increíble selección de museos de arte contemporáneo de Buenos Aires”, posteó el músico en el Malba.

Guy Berryman en el MALBA.

El récord de Coldplay en Argentina

En junio, Coldplay anunció su décima fecha en River que superó el récord de cantidad de recitales en el Monumental durante una misma gira, que hasta el momento en el podio estaba Roger Waters con su show The Wall, que se realizó en 2012 y brindó 9 fechas.

Con el anuncio de la octava fecha, la banda británica ya había superado otros dos récords: los cinco shows de los Rolling Stones en 1998 y los seis de Soda Stereo en su gira Me Verás Volver en 2007.

Coldplay en su primer show de Argentina 2022.

Las 10 fechas de Coldplay en River

Martes 25 de octubre : finalizada

: finalizada Miércoles 26 de octubre

Viernes 28 de octubre

Sábado 29 de octubre

Martes 1 de noviembre

Miércoles 2 de noviembre

Viernes 4 de noviembre

Sábado 5 de noviembre

Lunes 7 de noviembre

Martes 8 de noviembre

Además, la banda británica ofrecerá la posibilidad de ver el espectáculo en los cines de todo el mundo. Se trata de las presentaciones del viernes 28 y sábado 29 de octubre.

Coldplay en Buenos Aires: una gira sustentable

Music Of The Spheres World Tour fue anunciada el 14 de octubre de 2021, un día antes del lanzamiento del álbum homónimo. A través de sus redes sociales, Coldplay publicó que la gira demandará un 50% menos de dióxido de carbono en comparación con el A Head Full of Dreams Tour, que realizaron entre 2016 y 2017. ¿Cómo?:

Con BMW crearon la primera batería de espectáculo móvil y recargable para cada concierto;

para cada concierto; Utilizaron materiales ligeros reutilizables para el armado en escena;

para el armado en escena; Las reconocidas pulseras LED son reutilizables y el papel picado utilizado en el show es biodegradable ;

y el papel picado utilizado en el show es ; Se comprometieron a plantar un árbol por cada entrada vendida . En Argentina, vendieron más de 500 mil tickets.

. En Argentina, vendieron más de 500 mil tickets. En cada fecha, habrá agua potable gratuita para que el público recargue sus botellas reutilizables

Todo su merchandising son 100% libre de plástico

Chris Martin

Las anteriores visitas de Coldplay a la Argentina

La primera visita de Coldplay a Argentina fue en 2007, cuando brindó tres conciertos en el Teatro Gran Rex. Dos años después regresaron para presentar el álbum Viva la Vida or Death and All His Friends, en River Plate.

Jonny Buckland junto a un fan argentino a la salida del hotel Four Seasons

En 2016, realizaron la apertura del tour mundial A Head Full of Dreams en el Estadio Único de La Plata y a finales de 2017 realizaron dos shows y cerraron dicha gira en la capital bonaerense.

