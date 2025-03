Vuelve “Personas, lugares & cosas” al teatro, protagonizada por Florencia Otero y dirigida por Julio Panno

Desde el próximo miércoles 9 de abril a las 20 volverá a escena en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715) Personas, lugares & cosas de Duncan Macmillan, obra traducida por Nicolás Piccardo, dirigida por Julio Panno y protagonizada por Florencia Otero, quien interpreta a una actriz que está pasando el mejor momento de su carrera, pero debe ingresar en un centro de rehabilitación.

El elenco se completa con Carlos Kaspar, Nelson Rueda, Estela Garelli, Santiago Racca, María Latzina, Estefanía D’Anna, Roco Sáenz, Fiore Provenzano, Diana Santini y Sara Córdoba. El espectáculo tiene coreografía de Gustavo Carrizo y música original de Taiu.

La obra de Macmillan se sumerge en las profundidades de la mente humana y explora los límites de la percepción y la realidad, a través del viaje de su protagonista. Emma (Florencia Otero) es una actriz que estaba pasando el mejor momento de su vida y se encuentra en rehabilitación. Su primer paso es admitir que tiene un problema. Sin embargo, hay una tensión en relación con la verdad y todo lo que la rodea.

La presión por el éxito, la necesidad de encajar en ciertos estándares y la búsqueda de la propia identidad son temas que resuenan en la sociedad contemporánea. Emma representa a muchas personas que luchan por encontrar su lugar en un contexto que a menudo se percibe como caótico y abrumador.

La inspiración de Macmillan

Macmillan escribió esta obra cuando se enteró de que las muertes por adicción en Inglaterra superaban a las de accidentes de tránsito. Dice Julio Panno: “El autor tiene poca ilusión de que se pueda modificar algo con esta obra, que es esperanzadora y desesperanzadora al mismo tiempo. Pero hay una mirada más allá de lo terapéutico; si alguien se sienta y mira de otra manera el problema, ya se habrá hecho un gran aporte”.

Duncan Macmillan (1980) es un escritor y dramaturgo inglés cuya producción transita diversas problemáticas actuales, que van desde las adicciones y la rehabilitación hasta la depresión y el suicidio. Entre los autores que han influido en su trayectoria figuran Caryl Churchill, Wallace Shawn, Robert Holman, Martin Crimp, Arthur Miller, Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Anton Chekhov, William Shakespeare, Katie Mitchell y Pina Bausch.

Su obra le ha valido premios como el de la Brentwood Playwriting Competition. Macmillan fue escritor residente en el Paines Plough y en el Manchester Royal Exchange y es miembro fundador del colectivo de dramaturgos The Apathists, con el que ha organizado y dirigido diferentes eventos y funciones en teatros londinenses. Además de People, Places & Things, entre sus piezas figuran Lungs (2009), 1984, adaptación de la novela de Orwell (2013), Every Brilliant Thing (2013), City of Glass (2017).

Personas, lugares & cosas (2015) fue aclamada por su enfoque audaz sobre la adicción y la identidad en Londres y Nueva York, y se presenta desde el año pasado en Buenos Aires su primera versión en español. Recibió el premio ACE en el rubro Drama y/o Comedia Dramática y Florencia Otero fue distinguida como mejor Actriz Protagónica por su trabajo en esta obra.



Las funciones se ofrecerán de miércoles a sábados a las 20 y los domingos a las 19.

Duración: 130 minutos

Platea $ 12.500 - Miércoles $ 7.000

Personas, lugares & cosas es una coproducción del Complejo Teatral de Buenos Aires y Club Media.

