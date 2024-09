Atletas Olímpicos se unen por la Educación en la Campaña “Volver a Estudiar” 2024

La iniciativa tiene como objetivo principal fomentar la finalización de la educación secundaria entre jóvenes y adultos en Argentina, inspirando a la sociedad a retomar sus estudios a través de las historias de superación de destacados deportistas.

"El estudio significa libertad. Estudié Derecho en la UBA, 12 años combinando con mi carrera en el deporte. La prioridad uno es la familia, la dos el hockey y tres el estudio. No es fácil hacer todo, pero se puede", declaró Delfina Merino, doble medallista olímpica y campeona mundial en hockey sobre césped.

Paula Pareto, Campeona Olímpica y Mundial de Judo; Leandro Usuna, uno de los primeros surfistas en los Juegos Olímpicos; Walter Pérez, ciclista ganador del oro en los Juegos Olímpicos; Cecilia Carranza, Campeona Olímpica en Vela; Delfina Merino, ganadora de la medalla de oro en la Copa Mundial de Hockey; y Silvio Velo, quien obtuvo la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos, se desempeñaron como embajadores del proyecto. Los destacados atletas se sumaron a la iniciativa con el fin de motivar a jóvenes y adultos a completar su formación educativa, subrayando la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo personal.

El evento fue conducido por el periodista Juan Martín Rinaldi. El panel de apertura lo conformaron Mario Moccia, Presidente del COA; Luis Scasso, Director de la Oficina Nacional en Argentina de la OEI; José Thomas, Secretario General del Consejo Federal de Educación; y Nancy Montes, Especialista en Educación de la OEI.

Thomas declaró que “a veces una palabra de los deportistas motiva mucho más que la de muchos maestros, por eso la importancia de esta campaña. Para estudiar se requiere disciplina, esfuerzo y motivación. Terminar la secundaria es un derecho".

La edición 2024 ha aumentado significativamente el alcance del mensaje sobre la importancia de la educación, contribuyendo al fortalecimiento de la educación pública de calidad en Argentina como un derecho. La campaña se enmarcó en el contexto de los Juegos Olímpicos de París, logrando aumentar el prestigio y la influencia de estos deportistas, al transmitir un poderoso mensaje de superación y compromiso con la educación.

"Nací ciego y pobre, pero salí adelante por la pasión que me dio el deporte. La educación fue complicada por el desarraigo, ya que tuve que dejar San Pedro y continuar en Buenos Aires. Cuando descubrí el fútbol para ciegos, toqué el cielo con las manos. La carrera de un deportista es corta. Hay que pensar en el futuro, por eso decidí continuar y terminar el secundario", declaró Silvio Velo, doble medallista paralímpico y campeón mundial en fútbol.

Cecilia Carranza, campeona olímpica y subcampeona del mundo en vela, agregó: "Luego de los Juegos Olímpicos me pregunté qué sigue para el futuro. Siempre me interesó lo social, me anoté en Trabajo Social para aportar algo al mundo, pero no pude continuarlo. Comencé a preguntarme qué soy además de deportista, así que retomé los estudios, con otros intereses. La educación genera herramientas para saber qué podemos aportar fuera de la cancha".

Sánchez Moccia resaltó: "Motiva escuchar todas estas historias. Me inspira a retomar mis estudios, que con el hockey y la vida personal no es fácil. La educación a distancia hoy es clave para eso".

En la primera edición de la campaña en 2022, se unieron la OEI y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales en Sudamérica (FIFPRO), logrando un gran éxito y aceptación a nivel regional. En 2023, la campaña se repitió con la colaboración de la OEI, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), incorporando la participación de futbolistas profesionales argentinos.