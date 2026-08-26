Chacho Coudet enfrenta el límite que él mismo se fijó como entrenador de River Plate

¿Quién decretó el carácter definitivo del duelo que River jugará ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana? La exigencia de la institución, la del público y, fundamentalmente, las declaraciones del propio Chacho Coudet.

Luego del triunfo ante Argentinos Juniors que cortó una racha de cinco derrotas en fila, el entrenador declaró: “el partido pasado puse mi cabeza arriba de la mesa”. Coudet también supo decir que en River “hay tiempos” y que “si no doy vuelta esto rápido, me iré a mi casa”.

Coudet es el arquitecto de este nuevo plantel de River, con un papel importante para el arribo de Thiago Almada y Ángel Correa, principales figuras del millonario mercado de pases. La sensación es que el equipo mejorará en algún momento, que tendrá mayor lucimiento, y una pregunta es si será el propio Chacho quien lo disfrute.

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Eduardo Coudet

Con crédito agotado, Chacho Coudet vivirá esta noche un momento límite. Un partido eliminatorio para River en la copa y para el entrenador en el banco. No para los futbolistas, esos que fue a buscar Coudet, y que van a seguir vistiendo la camiseta del club.

River vs Independiente Santa Fe: Eduardo Coudet se juega el puesto en la Copa Sudamericana 2026

Si River es eliminado esta noche, quedará afuera de la competencia el escudo y quedará afuera del club su entrenador.

Texto desgrabado de la apertura de Román Iucht en el programa Cueste lo que Cueste del 26/08/2026

NZ