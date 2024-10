Colapinto arranca 16º

El piloto argentino Franco Colapinto no pudo clasificar a la Q2 y largará hoy en la decimosexta posición en el Gran Premio de Estados Unidos.

A bordo de su Williams y visiblemente molesto por un trompo que hizo en una curva, Colapinto terminó 17° en la Q1 con un tiempo de 1:34,062, aunque partirá una posición adelante en la carrera debido a la sanción que recibió el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) por cambiar el motor.

Antes, había finalizado en el duodécimo puesto de la sprint race, que se llevó a cabo en el circuito de Austin, Texas. Tras la largada, el argentino perdió dos lugares, con el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el australiano Oscar Piastri. Por otra parte, no pudo superar al piloto de RB, Yuki Tsunoda, en la pelea por el undécimo puesto. “Teníamos ritmo pero eran imposibles de pasar. Estaba más rápido que Yuki, pero no pude pasarlo. No fue suficiente”, dijo el argentino.

El británico Lando Norris (McLaren), que intenta pelearle el campeonato al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), largará desde la pole position al marcar el mejor tiempo de la Q3 con un registro de 1:33.

Norris tuvo una pizca de suerte sobre el final, ya que Verstappen venía marcando mejores registros pero no pudo validarlos en la última vuelta.Norris viene de ganar el GP de Singapur y terminó segundo en el Sprint Race. En el tercer puesto del GP de Estados Unidos quedó Carlos Sainz Jr.