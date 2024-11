El futuro de Colapinto: reunión con Red Bull para 2025 e interés de otros equipos para tenerlo

El fervor que generó Franco Colapinto en estos pocos meses en la Fórmula 1 ya se traduce en una posible mudanza de escudería. Hay información certera y también rumores, pero lo cierto es que la negociación para que el argentino corra en Red Bull en 2025 está iniciada. El jefe de ese equipo, Christian Horner, visitó ayer al de Williams Racing con la intención de destrabar la incorporación de Colapinto como segundo piloto de Max Verstappen.

Horner se mostró dialogando con los miembros del equipo en el llamado “Hospitality” de Williams y se lo vio salir hacia Red Bull con una sonrisa en el rostro. “Sí, lo de Red Bull con Colapinto y Williams va para adelante. Ahora discuten de dinero”, aseguró el periodista especializado Joe Saward sobre la reunión entre ambas escuderías, que duró aproximadamente 15 minutos.

El encuentro, que nadie se encargó de disimular, se suma a una declaración de Colapinto que iba en el mismo sentido: “Si Williams no puede ofrecerme un asiento en 2025, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro”, lanzó el joven argentino sobre el tema. Y agregó: “Quizás no soy yo a quien deban preguntarle esas cosas. Por supuesto que desconozco la respuesta”.

Uno de los directivos que tiene la respuestas que sugería Colapinto es el ingeniero británico James Vowles, uno de los referentes de Williams, que al final de la jornada habló con los medios brasileños sobre Colapinto y su futuro: “Se está ganando su puesto. Tiene que hacer más cosas en la pista para seguir ganándose el puesto, pero está brillando y por eso hay interés de los equipos”, comentó. Y completó: “Esperamos tener grandes noticias de las que poder hablar con todo el mundo, pero hoy no es posible”.

Vowles habló del encuentro que tuvo con Horner, de Red Bull, en el detrás de pista de Interlagos: “Estamos explorando posibilidades con varios equipos interesados en este momento, pero sería un error especular; no hay nada que comunicar realmente más allá de eso”. En ese reconocimiento también está la pista del futuro de Colapinto: probablemente, el argentino continúe en la máxima categoría del automovilismo mundial el año próximo.

“Está haciendo un trabajo extraordinario en pista y, como he dicho desde el principio, debe ganarse el puesto y los resultados llegarán”, lanzó Vowles. Los resultados, como todos saben, ya están llegando.

En Brasil, con argentinos

Colapinto agradeció a los argentinos que asistieron ayer al autódromo José Carlos Pace de San Pablo para apoyarlos durante la Sprint Shootout. “Gracias a todos por venir. Es un placer ver a tantos argentinos acá en Brasil alentándome”, expresó en la zona mixta una vez que finalizó su actuación en ambas etapas de la jornada.

“Es un placer tenerlos a todos empujando e increíble el ruido que están haciendo”, sentenció sobre la enorme cantidad de compatriotas en las tribunas y el apoyo constante hacia él durante la mala tarde que tuvo el pilarense durante la Sprint Q2.

El piloto argentino quedó eliminado en Sprint Q2 después de terminar en la decimocuarta posición el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

Colapinto no tuvo un buen rendimiento ya que salió tarde a rodar en ambas etapas, con apenas una vuelta realizada en cada una, y apenas pudo avanzar de ronda en los últimos segundos de la Q1.

Ya en la Shootout Q2, el argentino salió a los cinco minutos de iniciada la etapa y solo hizo una vuelta que lo dejó undécimo - tiempo de 1:10.275, pero al ingresar a los boxes no le dio para hacer una segunda por el tiempo que restaba para finalizar.

El pilarense no fue el único eliminado de manera sorpresiva, ya que en la Q1, Fernando Alonso, y en la Q2, Lewis Hamilton y Sergio “Checo” Pérez, se perdieron la Q3 por bajos tiempos en la clasificación.