"Esta es buena, estilo argentino": el video retro de Lionel Scaloni que se hizo viral

Con el regreso de la Selección Argentina a nuestro país, son días de festejo para los jugadores y el cuerpo técnico, en el marco de los amistosos contra Panamá y Curazao. Entre Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y otros jugadores, uno de los más aclamados por los hinchas es el entrenador Lionel Scaloni, que a pesar de los cuestionamientos que recibió al hacerse cargo del equipo logró darle una identidad y conseguir la Copa América, la Finsalissima y el Mundial en Qatar.

La figura del artífice de la "Scaloneta" recorre distintos programas y plataformas y en redes sociales los usuarios suelen compartir distintos materiales de archivo acerca del DT. Así fue como se hizo viral un viejo video del oriundo de Pujato en sus tiempos como ex jugador. El clip data de 2006 y se trata de un segmento del canal musical MTV, donde Sacloni compartió como era su vida cuando jugaba en el West Ham y residía en Londres.

“Hola, soy Lionel Scaloni. Esta es mi cocina, me gusta cocinar, me gusta la pasta, el pollo y la ensalada. Todas las mañanas tomo té argentino. Es delicioso”, es la bienvenida que brindó Lionel "MTV Cribs", ya que por ese entonces tenía 28 años y se preparaba para disputar la Copa Mundial de Fútbol en Alemania.

"Acá es donde comemos cuando mi familia de Argentina me visita. Mi mamá cocina su especialidad: asado argentino, que es como el bife”, menciona quien también supo vestir distintas camisetas, como las de Newell's, Estudiantes, Deportivo de la Coruña, Lazio y Mallorca, entre otros. En el West Ham, disputó la temporada 2006.

Un detalle que remarcaron los internautas es que el actual DT de la Albiceleste recién empezaba a aprender inglés, por lo que en la entrevista mezclaba algunas palabras en español.

En otro momento del video, cuenta cuáles son sus pasatiempos en los momentos fuera de las prácticas. “En la tarde me gusta relajarme, miro tele y duermo una siesta. Me gusta la computadora, me gusta el internet, mirar diarios argentinos y chatear con mis amigos", comenta sobre una época donde esas actividades no eran tan comunes y desarrolladas como hoy en día.

Después, se dirige a su guardarropa y frente a la cámara muestra sus prendas favoritas: “Me gusta el estilo italiano y argentino. La ropa deportiva. Esta es mi campera favorita. Está buena, es estilo argentino”. El abrigo lleva una estampa argentina y el número 3, como buen lateral izquierdo.

A eso, sumó que su música favorita para escuchar es el cuarteto de Rodrigo Bueno, "El Potro". “Tengo una vista fantástica de Londres. Tengo un hidromasaje, en Inglaterra el clima siempre es frío", agrega más tarde.

Scaloni llegó al Reino Unido con 27 años y en el quipo inglés jugó solo 13 partidos. Antes tuvo una gran actuación en Deportivo de La Coruña, donde disputó 9 temporadas, y luego en la Lazio, donde jugó 5 años. Finalmente se retiró a los 37 en el Atalanta, también de Italia, y a sus 44 alcanzó la gloria eterna con la Selección Argentina, ganando tres títulos seguidos, incluida la tercera estrella mundial.

FP / MCP