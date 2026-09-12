Emmanuel Mammana se fracturó 5 costillas y tuvieron que operarlo de urgencia en Rosario

A Vélez le empataron en tiempo de descuento en Rosario --terminó 1 a 1 ante Newell's por la novena fecha del Torneo Clausura-- y perdió la oportunidad de quedar como puntero de la Zona A. Pero esa no fue la peor noticia que le tocó padecer a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. El defensor Emmanuel Mammana chocó a los 11 minutos del segundo tiempo con su compañero Tomás Marchiori y el golpe del arquero con su rodilla en la espalda le provocó la fractura de cinco costillas. Una de las costillas le perforó un pulmón, tuvo un neumotórax y debieron operarlo de urgencia en el Sanatario de la Mujer. Ahora le espera un largo período de recuperación para volver a jugar.

La jugada se produjo tras un centro desde la derecha que efectuó el volante local Facundo Guch. Marchiori salió a despejar con los puños para rechazar la pelota con tan mala suerte que impactó en el exdefensor de River. La jugada siguió y Lucas Robertone logró despejar sobre la línea al córner pero Mammana quedó tendido en el piso con evidentes muestras de dolor. Lo remplazó Lisandro Magallán.

Lo retiraron en camilla y a los pocos minutos tuvieron que trasladarlo al Sanatorio de la Mujer en Rosario donde lo operaron porque la perforación le causó un neumotórax.

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Golpe sobre la hora en el Coloso: Newell's se lo empató 1-1 agónicamente a Vélez y le amargó la tarde en Rosario

Vélez emitió un comunicado para conocer su estado de salud. "Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax. Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural. Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", expresaron desde la entidad de Liniers.

El zaguero de 30 años permanecerá en observación por 48 horas. Es una baja muy sensible para el conjunto de la V azulada.

Mammana inició su carrera en River y en 2016 fue transferido al Olympique de Lyon en 7,5 millones de euros. Tras un paso luego por dos clubes de Rusia en 2022 regresó a la Argentina otra vez para vestir la banda roja sobre su pecho. A Vélez arribó a principios de 1994.