Fin de ciclo y misterio: Marcelo Bielsa dejó de ser el DT de Uruguay tras el fracaso en el Mundial

Marcelo Bielsa dejó de ser oficialmente el director técnico de la Selección de Uruguay tras la prematura eliminación en el Mundial 2026. El golpe deportivo aceleró un final anunciado, pero lo que realmente sacudió la interna del fútbol charrúa fue la última conferencia de prensa del entrenador rosarino, fiel a su estilo disruptivo y sin casete.

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Mientras los hinchas y la prensa local se dividen entre apuntar al técnico o responsabilizar la falta de compromiso de los jugadores en la cancha, Bielsa tiró un dardo que dejó las puertas abiertas a mil interpretaciones. "Reduje la información que les di y cambié mis métodos de entrenamiento", disparó el argentino de salida, desnudando un fuerte quiebre interno.

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Según explicó el propio DT, el plantel celeste le habría solicitado textualmente bajar la carga de datos y planificar prácticas con el grupo entero. En vez de trabajar con los titulares, o marcar detalles a un jugador puntual, debía hacerlo lo más leve posible y delante de todos.

Que un conductor con la historia y el peso específico de Bielsa haya aceptado recortar sus herramientas pedagógicas demuestra que intentó pilotear una convivencia rota desde la época de los cruces públicos con Luis Suárez y otros referentes del vestuario.

El técnico prefirió ceder para blindar la paz del grupo en la previa de la cita mundialista, pero el experimento falló con creces dentro del terreno de juego. Al final, el seleccionado uruguayo se quedó sin la mística pragmática y sin la voracidad colectiva que caracteriza a los equipos del Loco, sellando un fracaso rotundo que obliga a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a barajar y dar de nuevo.

LT.