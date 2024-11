Franco Colapinto negó la posibilidad de tener asiento en 2025, se comparó con Messi y habló de su abuelo

El piloto argentino de la Fòrmula 1 Franco Colapinto, contó en entrevista con Andy Kusnetzoff, que no tiene un asiento asegurado para el año que viene en Sauber, ni en ninguna escudería: “Volveremos en el futuro, 2026, 2027, anda a saber cuándo, a disfrutar con los hinchas argentinos que me bancaron en las buenas y en las malas”.

El joven pilarense tuvo un muy fuerte choque en la qualy de cara a la carrera del fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas que casi lo imposibilita de disputar la carrera pero finalmente a la hora de la verdad, quedó en el 14º puesto, incluso delante de su compañero de equipo Alex Albon, dando una muestra de lo que es capaz de hacer luego de atravesar un momento de dificultad.

También habló sobre su sueño de obtener un lugar en la máxima categoría de las carreras de autos y lo que fue la exposición mediática para él, siendo un joven de 21 años: “Mi sueño desde chiquito era manejar un F1 y listo. Todo lo que viene alrededor, yo nunca lo busqué, nunca lo quise”.

Además, aprovechó el momento para hablar sobre lo que significa Messi para él, e incluso, se compara con el ‘10’ de la selección nacional: “Con Lio tenemos algo parecido, el esfuerzo y las ganas de llegar a lo máximo en nuestro deporte fueron las mismas”. Además, aseguró que Lionel es “un ídolo mundial que nos dio muchísimas alegrías y que nos dejó muchos aprendizajes, no solo de manera particular sino también como sociedad”.

Franco Colapinto sobre la muerte de su abuelo antes de correr: “Me enteré por las redes, me puse re mal”

Leónidas Colapinto, falleció el 1º de noviembre, antes del Gran Premio de Sao Paulo. En la oportunidad que tuvo Franco, pudo expresar lo que se sintió y cómo se enteró: “Un día antes de la clasificación, me levanto a hacer pis a las 7 de la mañana y vi los mensajes de mis amigos. Me puse triste porque no sabía quien era al principio, pero me enteré por las redes que era mi abuelo y me puse re mal”.

Esto significó un verdadero desafío en la carrera del piloto y así terminó expresándolo: “Fue un fin de semana muy difícil para mí, pero al final somos deportistas y es lo que hacemos, rendir bajo presión. Quería disfrutar esos días y eso quizá me privó un poco de hacerlo, pero son cosas que nos hacen más fuertes como profesionales y personas”.

mp / ds