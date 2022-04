Fútbol internacional: ¿Se alejan Messi y Neymar del PSG?

El diario francés L´equipe aseguró que el Paris Saint-Germain tendría planeado renovar los aires de cara a la próxima temporada y no descartan abrirle las puertas tanto a Lionel Messi como a Neymar.

A principios del 2022 el mercado de pases del PSG traía jerarquía, historia e ilusión a un equipo que solo tiene un objetivo entre ceja y ceja, ganar la Champions League. El rosarino llegó al club de la capital francesa junto con Sergio Ramos, Donnarumna, Hakimi y Wijnaldum para sumarse a Di María, Neymar y M´bappe, formando así en equipo envidiable y plagado de estrellas. Todo indicaba que el único problema para Mauricio Pochettino era elegir entre tantas figuras para parar un once dentro de la cancha. El problema fue aun más complejo, el funcionamiento del equipo. El ex DT del Tottenham no supo encontrar un engranaje entre todos estos jugadores y el sueño de conquistar la Champions se convirtió en frustración luego de quedar eliminado en cuartos de final a manos del Real Madrid.

Eliminado también de la Copa de Francia, el PSG solo tendría como consuelo coronarse en la Ligue 1, un torneo que teniendo en cuenta los objetivos del club no es suficiente para complacer a su exigente grupo de fanáticos. De esta manera el club presidido por Nasser Al-Khelaifi buscará darle una renovación al equipo planea una importante reestructuración. Nadie tiene el lugar asegurado, todos estarán puestos bajo examen y los altos cargos directivos de la institución elegirán quién sigue y quién no.

La millonaria cifra de los jugadores estrella del PSG

Abril será un mes crucial y de muchas decisiones por parte de la dirigencia del conjunto parisino que buscará darle más juventud y hambre de gloria en lugar de una sobre población de estrellas para lograr su tan ansiado objetivo. Messi tiene contrato hasta 2024 pero con una clausula de salida en 2023 si el rosarino lo deseara. El caso de Neymar sería más complejo ya que a principios de año renovó su vinculo con el club hasta 2025. Pese a ser de las figuras más importantes a nivel mundial los dos sudamericanos no tienen su futuro asegurado en París.