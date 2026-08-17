Independiente y Lanús se enfrentan en el cierre de la Fecha 5 del Torneo Clausura

Este mismo lunes cierra la Fecha 5 del Torneo Clausura, pero aún queda acción: desde las 17:00 horas, Lanús recibe a Independiente en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

El partido es arbitrado por Sebastián Martínez y se puede ver a través de la señal televisiva de TNT Sports Premium.