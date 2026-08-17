lunes 17 de agosto de 2026
DEPORTES
Torneo Clausura 2026

Independiente y Lanús se enfrentan en el cierre de la Fecha 5 del Torneo Clausura

El "Granate", que viene de un gran triunfo ante Talleres, recibe a un 'Rojo' sumamente golpeado que presentó a Jadson Viera como nuevo director técnico.

Lanús vs Independiente
Lanús vs Independiente, por el Torneo Clausura. | @clublanus
Agregar PERFIL en Google

Este mismo lunes cierra la Fecha 5 del Torneo Clausura, pero aún queda acción: desde las 17:00 horas, Lanús recibe a Independiente en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

El partido es arbitrado por Sebastián Martínez y se puede ver a través de la señal televisiva de TNT Sports Premium.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
También te puede interesar
En esta Nota