La inteligencia artificial llegó al fútbol y ya interviene en la compra y venta de jugadores

Un jugador con pocos partidos en Primera está por quedar libre del club. El pibe está ansioso, desbordado por la incertidumbre. Es un volante creativo que tiene condiciones y promete, pero le faltó continuidad en el equipo. Por lo menos ese es el argumento que expone cada vez que le preguntan por qué va a quedar libre. Hay un video que compila sus mejores jugadas que ya llegó a manos de algunos dirigentes, tal vez alguno se tiente. El representante del jugador trata de mantenerlo tranquilo. Vamos a encontrar un club para vos, no te preocupes, le promete. Entonces recurre a la aplicación que funciona con inteligencia artificial. En segundos ocurre lo asombroso: tiene en su teléfono una lista con clubes del mundo que están buscando jugadores con esas características, información sobre los esquemas de juego que utilizan esos equipos, los jugadores que cada plantel tiene en ese mismo puesto. En el otro extremo, un dirigente recibe un informe sobre ese pibe que promete. Posición, estadísticas, puntos fuertes y débiles, y hasta los datos que registró el GPS del jugador. Si matchean, arrancarán las negociaciones. El jugador se entusiasma, en el club también. Todo ocurrió en minutos. La inteligencia artificial lo hizo de nuevo.

En un contexto en el que la IA atraviesa todos los ámbitos, el fútbol no podía quedarse afuera. Así es como existen aplicaciones que recurren a esta novedosa tecnología para vincular jugadores, representantes y dirigentes de clubes de acuerdo a los requerimientos de cada uno. Donde hay una necesidad, nace una app.

Inteligencia y eficacia. Juan Cruz Gotta, ex futbolista, licenciado en Marketing y creador de la app Libro de pases explica las ventajas de la aplicación: “Libro de Pases arrancó con el propósito claro de poder conectar oportunidades y poder ser esa comunidad donde los jugadores, los agentes y los clubes se conecten. La realidad es que a medida que fuimos avanzando y entendiendo cada vez más la industria, nos dimos cuenta que los clubes y los agentes no tenían herramientas con estructuras para poder ser eficientes a la hora de gestionar su principal activo, que son los jugadores, y que eso decantaba en que los jugadores quedaban en el camino. Como veíamos que el mercado era cada vez más grande y que cada vez había más datos, que hacen que ese jugador tenga un valor y que permite predecir hacia dónde ese jugador podía ir, ahí nos dimos cuenta de que teníamos que construir una herramienta inteligente, con el avance de la tecnología. Para que hoy hablemos de inteligencia artificial es porque hace dos años que veníamos trabajando y desarrollándola. Lo que nosotros nos propusimos fue ayudar, de alguna manera, a que el mercado sea más inteligente. Si los clubes y los agentes funcionaban de manera eficiente, las oportunidades iban a ser más y mejores”.

Algunos de los clubes que están abonados a Libro de Pases son Talleres, Defensa y Justicia, Atlético Nacional de Colombia, Orense en Ecuador y Deportivo Pereira en Colombia.

Gotta ofrece un ejemplo de cómo gracias a la utilización de inteligencia artificial las operaciones suelen ser más eficientes, ahorran tiempo y dinero. “Un jugador de Talleres de Córdoba terminó yendo a la Universidad de Chile a partir del modelo de inteligencia. Salió ese jugador como una oportunidad para la U, se conectaron y terminaron concretando. Si la conexión se hace dentro de la herramienta o no, no es un punto porque nosotros no cobramos comisiones de lo que se genera”.

No a la Premier. Antes de que el delantero turco Baris Yimaz firmara con el Galatasaray, se hablaba de un posible traspaso a la Premier League. Y ahí entró en juego la app Comparisonator, a través de la cual se iba a hacer la transferencia. Tarkan Batgün, creador y director general del proyecto, lo explica así: “Hicimos un traspaso virtual y el sistema nos mostró todos los equipos en los que podría jugar. Si suponemos que va a cualquier equipo, puede compararlo instantáneamente con los jugadores que juegan en su misma posición y presentar un informe. Cuando hicimos la simulación con el Liverpool, por ejemplo, vimos que tendría que competir ferozmente con Mohamed Salah. Además, el esquema de juego del Liverpool suele ser 4-3-3, mientras que el típico del Galatasaray es 4-2-3-1. Este es un factor que afecta a la probabilidad de IA del jugador y un valor del sistema importante a tener en cuenta”.

La inteligencia artificial, que según parece llegó para quedarse, tal vez modifique la manera de incorporar refuerzos a los planteles. Es un sistema que promete eficacia y rapidez. Aunque todavía no ofrece transparencia, un valor escaso en las operaciones analógicas que todavía se hacen entre representantes y dirigentes.