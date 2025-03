Lionel Messi, tras su baja: "Como siempre quería estar"

Lionel Messi publicó un mensaje luego de confirmarse que no integrará la lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay y Brasil.

En un texto redactado con su impronta en una historia de IG, arrancó: "Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante la ausencia de Messi, ¿quién usará la 10 en la Selección argentina?

Y cerró: "Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!".

La baja de Messi se confirmó este lunes al mediodía, después de varias horas de meenciones sobre posibles problemas en la condición física del astro. Messi venía de convertirle un golazo a Atlanta United por la cuarta fecha de la MLS de Estados Unidos.

Selección Argentina: una por una, todas las bajas de Scaloni para enfrentar a Uruguay y Brasil

Los estudios que le hicieron en Miami arrojaron que el 10 sufre una distensión en el aductor de la pierna izquierda. Los integrantes del cuerpo médico de la Selección recibieron el informe y el 10 fue excluido de la lista para la doble fecha contra los dos rivales clásicos.

Por la 13ª jornada, el próximo viernes Argentina visita a Uruguay en Montevideo. El martes siguiente será el partido con Brasil en el estadio de River. Los campeones del mundo lideran la tabla de posiciones, con 25 puntos, y si se dan buenos resultados ya podrían asegurarse la clasificación a la Copa de 2026.

LT