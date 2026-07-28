Los clubes que más juveniles hicieron debutar desde Qatar 2022

Desde la final del Mundial de Qatar 2022 hasta la actualidad, 377 futbolistas hicieron su debut en la Primera División del fútbol argentino, una cifra que refleja la constante renovación de planteles y la importancia de las divisiones inferiores. En la placa hecha para Cueste lo que Cueste, se ve como Newell's lidera el ranking con 25 estrenos, seguido por Vélez (22) y San Lorenzo (20).

Dibu Martínez quedó atrapado en el barro: cómo fue el rescate y el emotivo regalo a los vecinos

Detrás aparecen Racing y Banfield, con 19 debutantes cada uno, mientras que River, Rosario Central y Estudiantes registran 18. Más abajo figuran Unión y Belgrano (17), Gimnasia y Boca (16), Lanús y Argentinos Juniors (15), Independiente (14) y Talleres y Defensa y Justicia (12).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, los números por sí solos no cuentan toda la historia. Cada institución atravesó realidades muy diferentes en estos tres años y medio. Clubes como San Lorenzo, Independiente, Newell's o Banfield convivieron con importantes restricciones económicas que los obligaron a acelerar el recambio y apostar por futbolistas surgidos de sus inferiores, ya sea para completar el plantel o como una futura fuente de ingresos mediante transferencias.

En el otro extremo, equipos como River, Boca, Estudiantes, Racing, Talleres o Defensa y Justicia afrontaron calendarios mucho más exigentes, con participación simultánea en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Argentina y torneos locales. Esa acumulación de competencias, en muchos casos, llevó a darles minutos a juveniles, aunque también implicó contar con planteles más amplios y reforzados, reduciendo la necesidad de recurrir de manera permanente a los chicos.

Real Madrid define el futuro de Franco Mastantuono: la postura de Mourinho y el club que pica en punta para contratarlo

También hay clubes cuya identidad histórica está ligada a la formación de futbolistas. Vélez, Lanús, Argentinos Juniors y Newell's mantienen desde hace años una fuerte apuesta por las divisiones inferiores, por lo que su presencia en los primeros puestos del ranking no sorprende.

En definitiva, los 377 debuts registrados desde Qatar 2022 muestran que el fútbol argentino sigue siendo una fábrica de talentos. Aunque las razones cambian según la realidad de cada institución, desde las urgencias económicas hasta la competencia internacional o una política deportiva consolidada, el semillero continúa siendo uno de los principales motores de los clubes del país.

LT.