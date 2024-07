Ganar después de ganar, ese es el mensaje que bajó desde la Selección Argentina para marcar lo que había conseguido en la semifinal contra Canadá, donde se impuso por 2 a 0 para acceder al último partido de la Copa América 2024 y de esa manera, ir en búsqueda del bicampeonato continental. Significaba que el equipo todavía tenía el apetito de buscar más títulos, más allá de lo logrado. Lionel Messi, capitán adentro y afuera de la cancha, habló a horas del encuentro decisivo sobre la lesión que lo complicó en el certamen y lo que espera ante el equipo cafetero dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

“Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que en la final me voy a encontrar mejor”, sostuvo el 10 argentino.

Las alarmas se encendieron contra Chile, cuando Messi comenzó a tocarse el aductor derecho y rápidamente pidió asistencia del banco de suplentes. Luego de varios minutos, logró terminar partido, pero quedó resentido. En el encuentro que siguió contra Ecuador, Messi estuvo poco participativo, algo que cambió en la semifinal contra Canadá donde se lo vio más suelto.

Messi habló de la final contra Colombia y su futuro

Sobre la final contra Colombia, expresó: “Tenemos una competencia, una intensidad, unas ganas de dar al máximo en cada entrenamiento. A cualquiera que le toque jugar rinde de la misma manera. Nos destacamos por la competitividad que tenemos en cada partido. Podemos jugar bien o mal, pero este grupo compite. Le compite a cualquiera”.

En diálogo con Dsports, también fue consultado sobre su futuro en la albiceleste “En estos momentos no me gusta pensar más allá. Estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal. Ahora disfruto el día a día”.

Con la decisión de Ángel Di María de retirarse de la selección, las preguntas a Messi sobre ese tema se multiplican. Sin embargo, el capitán argentino baja el mensaje del día a día. “Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”.

Respecto a Di María, remarcó que tiene "todo muy decidido" y sostuvo que sería "extraordinario" que se retire este domingo con un gol, como lo ha hecho en otras finales de la Selección.

La figura del "Dibu" Martínez y los jóvenes que quedan

Messi también se refirió al arquero Emiliano "Dibu" Martínez, una de las figuras de la era Scaloni, y volvió a destacar su importancia en las definiciones por penales, la especialidad de la casa del marplatense. “Sabemos que todas las competiciones son muy duras, que por pequeños detalles te podés quedar afuera. Los cruces son 90 minutos y hay penales, y ahí no siempre gana el mejor. En los penales contra Ecuador, si bien dicen que fue suerte, teniendo al Dibu ya no es suerte. Sabés que uno o dos te agarra y eso es una gran ventaja”, sostuvo.

Finalmente, habló de los campeones de América y el mundo que quedarán como legado luego de la partida de los referentes, entre los que se destacan Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. “Son muy jóvenes. Fueron campeones de América y del mundo. Tienen 23, 24 y 25 años. Tienen toda una carrera por delante. Ojalá no pierdan las ganas de querer seguir ganando, compitiendo y transmitiendo a los que vengan después el mismo mensaje. Para mí, lo fundamental es tener un buen grupo. A partir de ahí pueden llegar los logros”.

