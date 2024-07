La victoria 2-0 de Argentina sobre Canadá el martes en las semifinales en East Rutherford (Nueva Jersey), ubicó a Lionel Messi en su quinta final en siete participaciones en la Copa América. El capitán argentino, que sigue siendo uno de los mejores jugadores desde hace años, fue cambiando su juego acorde pasó el tiempo, pero todavía mantiene el nervio de ser un feroz competidor.

En su historial en el torneo de selecciones de la Conmebol, el más antiguo del mundo, el campeón del mundo en 2022 defenderá el domingo en Miami el título continental conseguido en Brasil 2021, aquel donde Ángel Di María marcó el gol para ganarla al mismísimo Brasil en el Estadio Maracaná.

En siete presencias históricas en la Copa América, Messi ha sido hasta la fecha campeón en una ocasión y perdió las finales de Venezuela 2007, Chile 2015 y Centenario 2016 en Estados Unidos.

Venezuela-2007: primera frustración en su debut continental

Debutante en la Copa América con apenas 20 años, Messi fue parte de la Albiceleste liderada en el campo por Juan Román Riquelme, Javier Mascherano, Roberto Ayala y Juan Sebastián Verón, entre otras figuras nacionales.

Argentina, con Alfio Basile como seleccionador, llegó a la final tras imponerse en el Grupo A con victorias sobre Estados Unidos (4-1), Colombia (4-2) y Paraguay (1-0). En los cuartos de final eliminó a Perú (4-0) y a México la despachó en las semifinales con un 3-0.

En la final ante Brasil llegó la decepción. La Seleçao, que tenía a Robinho, Julio Baptista y Maicon como sus grandes figuras, goleó 3-0 a Argentina en Maracaibo, en un partido en el que Messi, quien por aquel entonces ya brillaba en el mundo, poco pudo hacer en los 90 minutos.

De esta manera, se fue de la Copa con dos goles anotados, uno a Perú y otro a México, considerado éste último como uno de los más brillantes vestido de albiceleste por su ejecución y calidad técnica.

Chile 2015: un duro golpe tras la tristeza del Mundial 2014

A órdenes de Gerardo 'Tata' Martino, Argentina buscó en la Copa América de Chile-2015 congraciarse con la felicidad un año después del dolor sufrido en la final perdida del Mundial de Brasil-2014 ante Alemania.

Lionel Messi, luego de perder la final de la Copa América 2015 contra Chile

La Albiceleste ganó el Grupo C empatando 2-2 con Paraguay en el debut e imponiéndose 1-0 a Uruguay y Jamaica. Colombia fue su víctima en los cuartos de final en un partido ganado por penales 5-4 luego de un 0-0 en los 90 minutos.

Con Paraguay volvería a verse las caras en las semifinales, pero esta vez la Albirroja se llevó una goleada de 6-1.

En la final en Santiago, Chile levantó su primer trofeo continental de la mano de su Generación Dorada al ganar por penales 4-1, luego de un 0-0 en 120 minutos. Messi fue el único argentino que convirtió su disparo.

El capitán albiceleste se marchó de esta edición con apenas un gol anotado, también desde el manchón blanco en el 2-2 con Paraguay.

Centenario 2016 en Estados Unidos: Messi renuncia a la Albiceleste

Chile volvió a atravesarse en el camino de Argentina en la final de la edición Centenario de la Copa América en Estados Unidos, conquistando la Roja el bicampeonato continental en una nueva definición por penales en la que se impuso 4-2 tras un 0-0 en 120 minutos.

Messi erró su ejecución y fue entonces cuando abatido y masticando dolor le anunció al planeta fútbol en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey) que renunciaba a la Albiceleste. "Ya está para mí la selección. Ya se terminó. Ya está. La peleé mucho. Lo intenté. Ya son cuatro finales y no pude ganarlas. Hice todo lo posible y me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí. Lamentablemente, no se me dio", dijo el 10 en aquella madrugada del 27 de junio de 2016.

Argentina, conducida por Martino, realizó una brillante primera fase al conseguir victorias ante Chile (2-1), Panamá (5-0) y Bolivia (3-0). Goleó (4-1) a Venezuela en cuartos y en las semifinales el combinado anfitrión se llevó una paliza de 4-0.

Messi destacó en la Copa con cinco goles -tripleta a Panamá y un golazo de tiro libre a Estados Unidos- y cuatro asistencias, pero el penal malogrado en la final echó por la borda su brillante desempeño.

Brasil 2021: Argentina y Messi campeones de América

En medio de un silencio sobrecogedor en los estadios, sin presencia de público por culpa de la pandemia, Argentina gritó campeón en Brasil-2021 después de 28 años sin títulos por distintas competencias.

Argentina campeón de la Copa América 2021

Y lo hizo en el templo del Maracaná y ante Brasil, su enconado histórico archirrival, con una victoria de 1-0 para escribir el inicio de una de las etapas más gloriosas del fútbol argentino, con el 'bonus track' del primer título de Messi con la selección mayor.

Argentina, conducida por Lionel Scaloni, se impuso en el Grupo A con triunfos sobre Uruguay (1-0), Paraguay (1-0), Bolivia (4-1) y un empate (1-1) con Chile en el debut. En los cuartos de final eliminó a Ecuador (3-0) y en semifinales superó a Colombia en definición por penales 3-2 tras un 1-1 en los 90 minutos.

Messi compartió con el colombiano Luis Díaz el premio a goleador de la Copa con 4 anotaciones y lideró la estadística de asistencias con 5.

AFP / Gi