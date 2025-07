Messi colosal, los 10 que juegan con él algo aportaron, e Inter Miami venció a Nashville 2-1

Lionel Messi volvió a dejar su sello este sábado en la Major League Soccer (MLS), con otro doblete decisivo en el triunfo por 2-1 del Inter Miami ante Nashville SC. El encuentro, disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, sumó un nuevo capítulo en la impactante racha del rosarino, que lleva cinco partidos consecutivos anotando dos goles por encuentro. Un registro inédito desde la creación del torneo norteamericano.

A los 38 años, Messi demuestra que sigue vigente y a la altura de su leyenda. Esta vez, abrió el marcador con un tiro libre a los 17 minutos y luego aprovechó un insólito error del arquero rival para sellar el resultado a los 62’. Con esta actuación, alcanzó los 16 goles en la temporada y comparte la cima de la tabla de artilleros con el inglés Sam Surridge.

Una máquina de romper marcas

El dato no es menor: mientras Surridge necesitó 22 partidos para alcanzar esa cifra, Messi lo hizo en apenas 16. “No hay muchas palabras. Es increíble lo que sigue haciendo, rompiendo récords ya no cada fin de semana sino ahora cada tres días”, destacó el DT y excompañero Javier Mascherano tras el encuentro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La racha goleadora del capitán argentino comenzó a fines de mayo, con dobletes ante Montreal (4-2) y Columbus Crew (5-1). Luego del parate por el Mundial de Clubes, donde también convirtió, el Inter Miami volvió a la acción con tres triunfos seguidos ante Montreal (4-1), New England Revolution (2-1) y Nashville (2-1), todos con Messi como protagonista.

El Inter escala y sueña

Gracias a esta serie de victorias, el equipo que dirige Mascherano se posicionó quinto en la tabla de la Conferencia Este, a cinco puntos del líder Philadelphia Union, pero con tres partidos menos debido a su participación internacional.

Este resultado además significó el fin de un invicto de 14 partidos para el Nashville, que sigue tercero en su zona. El Inter, en cambio, se ilusiona con meterse entre los primeros puestos y consolidar su juego colectivo.

¿Habrá descanso para el 10?

El exigente calendario obliga al cuerpo técnico a evaluar posibles rotaciones. Esta semana el Inter jugará dos partidos como visitante: el miércoles ante el FC Cincinnati y el sábado frente al New York Red Bulls. "En algún momento vamos a tener que encontrar un espacio para darle algún descanso, lo vamos hablando día a día", reconoció Masche.

Pese al desgaste, el DT sigue apostando por su tridente estelar: Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets. Jordi Alba también mantiene su lugar en el once inicial. Frente a Nashville, Suárez tuvo la primera chance clara, con un remate que se fue por arriba. Luego fue el turno del ’10’, que clavó su tiro libre junto al palo, sin que Joe Willis pudiera evitarlo.

El blooper que le sirvió el triunfo

En el complemento, Nashville empató con un cabezazo de Hany Mukhtar tras una gran asistencia del hondureño Andy Nájar. Sin embargo, cuando el equipo visitante parecía más firme, llegó el blooper: el arquero Willis quiso salir jugando por derecha, pero dejó corto el pase. Messi no perdonó: robó la pelota, lo gambeteó y definió con zurda al arco vacío.

Sobre el final, Mascherano reforzó la defensa con el ingreso del argentino Tomás Avilés por Suárez y cerró el partido sin sobresaltos. El Inter sumó tres puntos clave, mantiene su buen momento y sigue girando en torno a la figura de su capitán.

DCQ