Platense aprovechó un error de Rey y amargó a Independiente en Avellaneda

Un error suele costar muy caro en cualquier partido de fútbol. Más en un campeonato como el argentino donde las fuerzas entre los equipos de mayor presupuesto y los que tienen planteles más modestos se equipara cuando la pelota empieza a rodar. Algo así pasó en Avellaneda donde Platense, con la vuelta de Martín Palermo como entrenador, superó por la mínima diferencia a Independiente, con un gol convertido por Guido Mainero a los 20 minutos del segundo tiempo, por la cuarta fecha de la zona A del Torneo Clausura.

El equipo local fue mejor en el primer tiempo y estuvo cerca de ponerse en ventaja. Aunque el gol que había convertido Gabriel Avalos se revisó en el VAR y terminó siendo anulado. Con la ayuda de la tecnología se detectó una posición adelantada milimétrica del uruguayo Matías Abaldo en el comienzo de la jugada, quien había asistido a su compañero.

Tuvo otras dos ocasiones claras en esa segunda mitad el conjunto local. Juan Pablo Cozzani evitó la caída de su arco ante un tiro libre de Santiago Montiel y un rato después una entrada de Abaldo. En esta última maniobra, el rebote le quedó a Montiel pero su disparo se estrelló en la unión entre palo y travesaño.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

River volvió a perder: cayó 1-0 ante Tigre y Coudet atraviesa una crisis histórica

Había pasado poco en la segunda mitad hasta que Kevin Lomónaco, apretado contra el lateral derecho ante la presión rival, le entregó la pelota hacia atrás a su arquero Rodrigo Rey, quien se apresuró al jugarla buscando a Zabala. Guido Mainero anticipó al defensor paraguayo, encaró y la picó ante la salida del exGimnasia. Iban 20 minutos de la etapa final.

Independiente intentó llegar a la igualdad pero le faltaron buenas ejecuciones en sus ataques. En los minutos finales, el visitante, que venía de caer en su cancha ante Talleres de Córdoba por 4 a 0, contó con dos oportunidades para liquidar el encuentro en los pies de Retamar y Bobadilla pero falló en la puntada final.

Un coro de silbidos despidió a los de Gustavo Quinteros en el Libertadores de América, que suman 6 puntos en la Zona A y enfrentarán en cancha de Newell's a Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina.

Platense festejó después de 14 fechas sin victorias por torneos locales. Ahora, el miércoles deberá recibir a Coquimbo Unido de Chile por la Ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.