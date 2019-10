Un homenaje a Diego

por Luis Rodríguez

Con un golazo de Lucía Guiñazú que hizo recordar al segundo que Maradona les hizo a los ingleses en el Mundial de México 1986, Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 1-0 el martes a Independiente por la tercera fecha del torneo femenino de Primera División.

Con sus llamativos botines violetas, a los 28 minutos del primer tiempo la habilidosa volante de Las Lobas tomó la pelota en la mitad de la cancha, empezó una carrera por derecha, dejó a cinco rivales en el camino y definió ante la salida de la arquera con un remate bajo y cruzado al segundo palo.

Sin tomar real dimensión del golazo que acababa de convertir, la tímida rubia de 20 años se vio envuelta en una pirámide humana construida por sus compañeras, que no paraban de felicitarla ante un gol que recorrió todo el mundo.

—Tu primer gol en la Primera División no podía haber sido mejor.

—Sí, fue muy lindo. La jugada empezó en la mitad de la cancha y a medida que iba avanzando con la pelota pasaba a las jugadoras rivales que salían a marcarme sin darme cuenta, y cuando me salió la arquera, pateé con la poca fuerza que me quedaba y por suerte convertí. Nunca me imaginé meter un gol así, no me lo voy a olvidar nunca en la vida.

—¿Esperabas semejante repercusión?

—¡No, para nada! Todavía no lo puedo creer. Mucha gente de todas partes del mundo me sigue mandando mensajes a mi cuenta de Instagram felicitándome por el gol que hice. Recibí felicitaciones de Perú, España, Alemania, Francia y de un montón de otros países. ¡Me parece demasiado!

—Fue un gol realmente maradoniano.

—En verdad, el gol de Maradona no lo vi porque en el Mundial de México 86 no había nacido, pero todos me dicen que es muy parecido al segundo que les hizo a los ingleses. Te imaginarás que para mí es el mejor halago que pueda recibir por todo lo que significa Diego.

—¿Tuviste la posibilidad de cruzártelo desde su llegada a Gimnasia?

—Sí, fue de casualidad: una tarde cuando terminamos el entrenamiento en Estancia Chica vimos que Maradona estaba sentado en su camioneta estacionada y salimos todas corriendo a saludarlo. Y a pesar de que estaba muy cansado y apurado, se bajó para sacarse fotos con todas nosotras. Cuando lo tuve a mi lado no supe qué decirle. Solo lo abracé, le di un beso y aproveché para sacarme una foto a su lado. Fue un momento muy emocionante, todas las chicas lloramos de la alegría. Diego se portó una barbaridad, porque tranquilamente se podría haber ido sin saludarnos. Es un genio, un grande.

—¿Estás contenta con la profesionalización del fútbol femenino?

—Sí, es un gran paso el que acaba de darse, en realidad se trata de una semiprofesionalización porque son solo ocho contratos que da AFA por un año. Tenemos que seguir luchando para que todos los planteles sean profesionales porque el tiempo y la dedicación que le ponemos todas es igual. Todas entrenamos lo mismo y todas merecemos tener el mismo derecho.