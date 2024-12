Valentín Gómez reveló los detalles de su frustrada llegada a River

Valentín Gómez estuvo a detalles de convertirse en nuevo jugador de River a mitad de año, ya que el City Group había tomado la decisión de comprárselo a Vélez y cederlo al equipo dirigido, por ese entonces, por Martín Demichelis. No obstante, el defensor no superó la revisión médica hecha en el Palermo de Italia, propiedad del grupo empresario, y su pase se cayó.

En una entrevista con ESPN, el jugador de 21 años contó detalles de esa frustrada salida a River, pero mostró no tener ningún apuro por salir del club de Liniers. “Me había llamado gente de River, habíamos hablado, pero no más que eso. Yo tengo una lesión en el menisco que no me impide jugar ni rendir al máximo. Eso salió en la revisión médica y por eso el City Group fue para atrás”.

Mundial de Clubes 2025: por qué River es cabeza de serie y Boca no

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Desde lo físico siempre dije que estaba bien. Eso en la rodilla sale, es un estudio en el que supongo que va a seguir saliendo. Pero yo termino los partidos sin dolores, entreno normal. Jamás me perdí un partido ni un entrenamiento por dolores en la rodilla”, agregó.

Por otro lado, Gómez descartó la posibilidad de realizarse una intervención médica para que ese problema no le impida o frustre nuevas posibilidades de venta. “Una intervención implica estar dos o tres meses afuera, algo que desde mi lado veo un poco innecesario si no siento dolor. Creo que hay maneras de resolverlo”, explicó.

La intención de Vélez por retener a Valentín Gómez

Valentín Gómez se perfila para ser un jugador que vuelva a estar en la órbita de diferentes clubes del continente y el mundo. Más allá de esa lesión que le sale en los estudios, el defensor tuvo un gran año y está cerca de coronar con el club. Sin embargo, en Vélez están confiados que volverán a retenerlo.

“Queremos que Mammana-Gómez sea la dupla central para la Copa Libertadores. Si lo quieren de nuevo, van a tener que pagar más que antes porque cada vez juega mejor. ¿Cuánto cuesta? Hoy 10 millones de dólares limpios, que es lo que vale su cláusula”, dijo el Presidente del Club, Fabián Berlanga, hace unas semanas atrás.

AM/fl