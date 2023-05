Cuerpo, mente y espíritu

En la intimidad del consultorio, las mujeres a diario me cuentan sus experiencias, me consultan, me escuchan, las escucho, intercambiamos sentires y pareceres, nos reímos, nos emocionamos y nos interpelamos. Cada día escucho a más mujeres preguntarse si son las únicas que se sienten solas con lo que les sucede. Me cuentan que tienen cientos de dudas sobre los cambios en su cuerpo o sobre sus emociones, y a veces hasta terror de las etapas que están por venir.

Este libro es para todas nosotras porque alguna vez –o muchas– nos sentimos así y nace de una profunda necesidad de encontrar respuestas. ¡Necesitamos tanto conocernos más! Es que nos explicaron muy poco. Nos negaron la información, nos hicieron creer que hay etapas buenas y malas, y que irremediablemente “las cosas suceden”. Demasiados mandatos que cumplir, formas de amar, caminos a seguir. Nos dijeron que teníamos que “debutar” a una cierta edad y en determinadas condiciones, que debíamos ser mamás, y cuándo y cómo serlo, entre tantos mandatos, creencias y mitos, como que la sexualidad en el embarazo es peligrosa, que en el puerperio sí o sí íbamos a sufrir, que pasados los 50 años tendremos incontinencia de orina, que tenemos que amar según la heteronorma, que la adolescencia es una etapa dura, que la menopausia es el acabose, y una larga lista de etcéteras.

Todas alguna vez enfrentamos interrogantes que nos preocupaban, del tipo: “quiero quedar embarazada y no puedo, ¿qué hago?”, “acabo de tener un hijo y no tengo ganas de mantener relaciones sexuales, ¿me pasa solo a mí?”; “¿es normal que me pique la vulva casi todos los meses?”, “¿cómo me tengo que higienizar?”, “no sé cómo hablar de sexualidad con mi hija, ¿y si me pregunta cosas que no puedo responder?”, “me cuesta conectarme sexualmente en esta etapa”, “¿puedo usar DIU si no tuve hijos?”.

¿Te suena? No es fácil estar en todo al mismo tiempo, ser las mujeres que somos y también darnos el tiempo de cuidar nuestra salud. No es sencillo disfrutar sin culpa en esta sociedad machista, como tampoco lo son tantas otras cosas para nosotras, como crecer en la profesión, progresar económicamente, compartir crianzas, hacer valer nuestros derechos, etc. No es fácil gozar de y con nuestros cuerpos, disfrutar las etapas que transitamos y vivir libres nuestra sexualidad, o poder decir que no cuando nos plazca.

Nosotras llega para darte respuestas y contención, aire y un respiro. Viene a recordarte que no estás sola. Intenta aclarar, iluminar y desafiar las reglas impuestas, el qué dirán. Necesitamos conocernos para cuidarnos y, en este sentido, hay muchísimas preguntas en torno a la sexualidad y la salud femeninas, o sobre nuestras crisis vitales –ya sea con nuestro cuerpo, nuestra salud o nuestras emociones– que todavía nos ponen incómodas o en jaque porque nadie nos enseña; porque –aunque parezca increíble en pleno siglo XXI– “de eso no se habla”.

Necesitamos información verdadera, esa que te empodera, que te permite expandirte, escuchar otras voces y experiencias. Las mujeres nos merecemos verdades certeras. Mi profesión, mi ser médica, mis años de consultorio, haber creado y ser comunicadora, como a través de @flordegineco, tiene que ver con eso.

Escribí este libro porque siento, –y sé– que hay que conversar sobre esto, que es fundamental saber de salud femenina y de sexualidad, pero no solamente para contar estadísticas o hacer un manual de instrucciones para cada etapa, sino para hablar de nosotras, de lo que nos pasa desde adentro.

Hace veinticinco años que sigo sintiendo lo mismo que sentí cuando, al entrar a la residencia del Hospital Italiano, dije que me interesaba ser ginecóloga porque quería ser una “compañera de camino”. Nosotras busca ser eso y surge a partir de las experiencias de vida de mujeres reales que me consultaron –y consultan– durante horas, días y años enteros, de acompañarlas ginecológicamente y, a la vez, escuchar sus relatos de vida, sus emociones, sus dudas, sus miedos y sus sentimientos.

Este es un libro acerca de nuestros sentires y emociones que recorre nuestras etapas vitales aportando herramientas y conocimientos para transitar la sexualidad y la salud de una manera más sana, para que seamos más poderosas en cada etapa. Aquí nos vamos a ocupar de nuestro cuerpo, pero también de nuestra mente y nuestro espíritu. Vamos a hablar de darnos permiso para el placer en cada vivencia, porque siento que mi mayor misión es trabajar con las mujeres el autopermiso al disfrute. Pero este libro no es solo para vos, sino para que puedas entender y acompañar en cada etapa o situación de vida a otras mujeres de tu linaje o de tu mundo: madres, abuelas, tías, hermanas, hijas, cuñadas, suegras, primas, amigas. Ojalá que, a medida que leas, te sientas parte de este mundo que construimos entre todas, que puedas encontrar ayuda y alivio desde el lado de la libertad y de la confianza, y que cierres el libro sabiendo un poco más, entendiendo por qué te pasa lo que te pasa. Pero, sobre todo, que sepas que no estás sola, que no sos la única que atraviesa esa vivencia.

La vida es un permanente reinventarse. Estamos en constante cambio. Somos distintas en cada instante porque estamos vivas. ¡Animémonos y acompañémonos cada día en este sentir!

*Autora de Nosotras, editorial Planeta. (Fragmento).