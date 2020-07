Así funciona el buscador "verde" que destina sus ganancias a plantar árboles

¿Qué sucedería si Google fuera ambientalista? ¿Destinara sus ganancias obtenidas de la publicidad en hacerle un bien al planeta? ¿Utilizara energías renovables y encima no lucrara con nuestros datos personales? Bueno, eso no pasa. Pero existe un buscador que si. Se lllama Ecosia y nació en Alemania.

Ya lleva más de cien millones de árboles plantados. Y el número sube y sube. Es que en la página principal del motor de búsqueda se indica la cantidad que planta Ecosia: “tu nuevo buscador que con cada búsqueda que se haga, planta un árbol”. Además del contador general, arriba hay uno personalizado que en el momento te dice los árboles que estás plantando al buscar algún término.

“Tú buscas en internet, nosotros plantamos árboles.Utilizamos los beneficios que obtenemos de tus búsquedas para plantar árboles donde más se necesitan. Instala la extensión gratuita para el navegador y planta árboles con cada búsqueda”, explican en su web.

¿De dónde surge la ganancia de un buscador? Los anuncios de búsqueda son los que producen los ingresos y eso es lo que Ecosia destina a “ayudar a la gente, al medioambiente y a las economías locales”.

Con sede en Berlín, “en defensa de una web mejor”, explican que tienen tres ejes:

1. La transparencia. “Sabemos que la confianza se gana. Por ello, publicamos cada mes nuestros informes financieros y comprobantes de los árboles plantados. De esta forma, damos cuenta de lo que hacemos, mientras seguimos nuestro camino hacia un mundo reforestado”.

2. La utilización de servidores con energía renovable. “Nuestros servidores utilizan energía cien por ciento renovable, y con cada búsqueda, los árboles que plantamos eliminan 1 kilo de CO 2 de la atmósfera y el respeto por la privacidad”.

3. Protección de datos. Ellos explican que no almacenan los datos de búsqueda de manera permanente. “No creamos perfiles personales basados en tu historial de búsqueda; lo que hacemos es eliminar los datos de todas las búsquedas en una semana. Tampoco vendemos tus datos a los anunciantes. Muchos servicios web recopilan información de los usuarios para venderla sin su permiso a agencias publicitarias. En Ecosia no proporcionamos ni tu información personal ni los datos de tus búsquedas a terceros. Protegemos tus búsquedas de potenciales espías con un cifrado seguro. La mayoría de los sitios web usan herramientas de seguimiento externas, como Google Analytics, para optimizar sus servicios. Nosotros no usamos estos servicios de seguimiento para prevenir que otros accedan a tus búsquedas". ¿Podrá este navegador hacerle frente al gran Google? El tiempo lo dirá. Cada vez más gente, se está sumando a Ecosia.