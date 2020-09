Greta Thunberg, junto a jóvenes del mundo, convocan a la próxima huelga climática

A una semana de la marcha internacional del clima, Greta Thunberg, junto a jóvenes de los países más afectados por la crisis climática, como Argentina, Colombia, India, Kenia y Filipinas, brindaron este viernes una conferencia de prensa virtual donde expresaron que la crisis climatica es hoy y que no debe perderse el foco, en este contexto de pandemia de coronavirus.

“Luchando por nuestro presente, no solo por nuestro futuro: las huelgas mundiales de jóvenes por el clima han vuelto”, expresaron como invitación a la huelga climática internacional, el próximo viernes 25 de septiembre. Estiman que habrá más de 2.500 acciones climáticas y aclararon que la huelga global será virtual en algunos lugares y presencial en otros “para pedir justicia, para el presente, para las generaciones futuras y para nuestro planeta”.

Los mensajes más fuertes fueron por un lado dejar en evidencia que “esta pandemia mundial demostró que nuestro sistema no puede manejar ningún tipo de crisis. Ahora es la oportunidad perfecta para tener una recuperación justa y construir una mejor normalidad”.

Y por otro lado, aclararon que los países participantes, a pesar de contribuir poco a las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, es donde más se sufren las consecuencias de la crisis ambiental.

“Tengo el privilegio de vivir en la parte privilegiada del mundo. En la parte del mundo donde vivo (Suecia) nos olvidamos que la gente muere hoy. Por eso, el 25 de septiembre vamos a movilizarnos. Las personas somos las responsables de estas crisis”, expresó Greta Thunberg, vía Zoom.

Junto a Greta, expusieron Eyal Weintraub (Argentina), Disha A Ravi (India), Mitzi Jonelle Tan (Filipinas), Kevin Mtai (Kenia) y Laura Verónica Muñoz (Colombia), con Nicki Becker (Argentina) como moderadora. Ellos son los jóvenes activistas del “Sur Global” y de los países del MAPA (personas y áreas más afectadas).

Argentina

Eyal Weintraub, cofundador de Jóvenes por el clima, preguntó “¿Qué tiene que ver la deuda externa con la ecología? Más bien los del norte tienen deudas con nosotros, sufrimos las consecuencias de sus explotaciones en los humedales del Delta, Uruguay, México, Colombia. Estamos ante una de las peores crisis de los últimos años, por la riqueza económica en manos de pocos. Estamos constantemente buscando dólares con las exportaciones porque siempre estamos en deuda. Y para saldar esas deudas, buscamos la entrada de divisas, poniendo en juego la calidad de nuestras aguas. No hay justicia sin justicia climática, ecológica y social”.

África

Kevin Mtai expresó: “Africa fue el continente que menos contribuía a las emisiones. Sin embargo, es uno de los que más sufre los efectos del cambio climático. Es desvastadora la sequia en Kenia y Africa Occidental. Se cree que somos un vertedero de plásticos. Además de proteger el medioambiente, debemos protegernos de la corrupcion”.

India

“En India, el gobierno no nos ayuda. La pandemia no nos permitió salir, pero no nos van a apagar la voz que tenemos. Las fuertes lluvias y las laxas medidas adoptadas por los gobiernos han provocado el desplazamiento de millones de personas debido a las inundaciones, especialmente en India. Mi casa se inundó la semana pasada”, anunció Disha Ravi confundadora de FridaysForFuture India.

Colombia

“Colombia es el pais más afectado por la crisis climática. La violencia es muy grave. El año pasado, hubo 57 masacres con 230 victimas. Nos son actos colecticos como dice el gobierno. La crisis social que vivimos creimos que estaba sanada. Pero no. El gobierno incumplió el acuerdo de paz. En el marco de la pandemia, no hay que perder el foco de los efectos del glifosato y las multinacionales que nos explotan”, dijo en la conferencia Laura Verónica Muñoz, activista de Fridays for Future Colombia y PactoxElClima .

Filipinas

Mitzi Jonelle Tan, coordinadora de Defensores de la Juventud para la Acción Climática de Filipinas (YACAP), agregó: “es hora de que se vea a Filipinas como uno de los más afectados. Somos los segundos mas afectados, aunque nuestras emisiones de carbono son muy pequeñas. Los países más ricos son los que más contribuyen a esto. En nuestro país, dicen que el activismo es como el terrorismo. Y bien sabemos que no es asi. Vivimos en peligro constante. Si publicamos en redes, nos amenazan”.