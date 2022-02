Berni apuntó al Gobierno por los incendios de Corrientes: "Es de inoperante, miserable e insensible no ir"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, apuntó contra el Gobierno nacional destacando que no viajar a las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Corrientes "es de inoperante, miserable e insensible"; y se distanció del kirchnerismo y de Alberto Fernández en medio de la interna oficialista.

En diálogo con Pablo Vilouta en Radio La Red, Berni se refirió al desastre ecológico que azota a Corrientes y remarcó que estaba "concentrado en dar una mano solidaria". El ministro agregó: "A algunos la realidad les duele. Solamente en Argentina hay que estar explicando por qué un funcionario público va a una desgracia como esta. La pregunta es por qué no van los demás"

"Preguntarle a un funcionario que va a trabajar por qué fue solamente pasa en una clase política miserable, insensible e inoperante", añadió al respecto de las críticas por el accionar que tomó viajando hacia los focos de incendio. Debido a esto último, el funcionario sostuvo que "desde el 2003 atiendo las emergencias del país, yo voy aunque me critiquen. Estoy lejos de la discusión política en medio de esta desgracia".

Consultado por la situación que encontró en su viaje a las zonas afectadas de Corrientes, Berni explicó: "Se viene un desastre ecológico y económico. Es tremendo ver cómo el fuego avanza y es triste".

"Se viene un desastre ecológico y económico", advirtió Berni sobre los incendios en Corrientes.

Además destacó que, desde provincia de Buenos Aires, se seguirá contribuyendo con lo necesario para combatir los incendios: "Nuestra gente se quedó en Corrientes, coordinando con diferentes actores. El Presidente no sé lo que tiene que hacer, yo sé lo que debo hacer. Argentina tiene que ser solidaria".

Sergio Berni defendió su viaje a Corrientes: "Todos hablan y critican, pero acá en la línea de fuego no veo a nadie..."

Sergio Berni se distanció de Cristina Kirchner y Alberto Fernández

El ministro de la cartera de Seguridad bonaerense reafirmó su distanciamiento con el Presidente de la Nación y aclaró que le parece bien que Alberto Fernández vaya por la reelección "pero yo no lo voy a votar". "Yo no estoy enojado, el kirchnerismo eligió otro rumbo, y lo siento expulsivo, Argentina necesita espacios inclusivos", añadió.

En medio de la interna oficialista, el ministro de Seguridad bonaerense se distanció de ambos líderes políticos.

"Mi jefa política era Cristina Fernández pero ahora me fui del kirchnerismo, lo estoy replanteando. El kirchnerismo tiene actores con los que no me siento cómodo, por eso me fui. Hoy me dedico a la gestión y respondo al Gobernador bonaerense", concluyó Berni.

