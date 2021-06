Este jueves comienza la audiencia pública por la exploración sísmica en el mar argentino

Este jueves tendrá lugar la primera audiencia pública después de la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado Nacional. Según indicó Greenpeace, una de las principales organizaciones que lidera esta campaña, se trata de la primera vez que la ciudadanía tiene la oportunidad de pronunciarse frente a esta actividad.

La cantidad de inscriptos superó las 500 personas y se estima una duración de aproximadamente 25 horas. Podrá chequearse la orden del día y la nómina de participantes en la publicación oficial.

Esta convocatoria sucede después de que la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación abriera concurso para exploración de nuevas áreas marinas en busca de gas natural y petróleo. La empresa noruega Equinor presentó un proyecto para operar frente a las costas de Mar del Plata y otras localidades. De aprobarse la exploración sísmica que este proyecto plantea, uno de los mayores temores es la posibilidad de derrames de petróleo y las consecuencias para el ecosistema marino.

Según fuentes consultadas, la exploración está ocurriendo porque entre 2017 y 2019 se entregaron permisos para efectuar esta actividad en más de 1 millón de km2 de mar hasta el año 2025, sin mediar consulta pública ni evaluación de impacto ambiental.

¿Qué se va a discutir durante la audiencia?

La exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino está avanzando y actualmente la empresa noruega solicitó tres nuevos permisos para operar frente a las costas de Mar del Plata y otras localidades del sudeste de la Provincia de Buenos Aires, zona que también se conoce como el principal corredor biológico del Mar Argentino.

En este contexto, el pasado 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a la Audiencia Pública N° 1/21 para compartir con la ciudadanía el Estudio de Impacto Ambiental de la “Campaña de Adquisición Sismica Offshore en Cuenca Argentina Norte, en las áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114” (Resolución N° 7/2021).

La Audiencia es convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se realizará de forma virtual desde el jueves 1 de julio a partir de las 10 horas. Podrá verse en vivo a través del canal de YouTube del ministerio.

¿Cuál es la naturaleza de este proyecto?

La exploración de nuevas áreas marinas en busca de gas natural y petróleo se realiza a partir de la exploración sísmica, una técnica que utiliza bombardeos mediante cañones de aire que generan ruidos tan potentes como el despegue de un cohete espacial e implican el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático causado por el ser humano, después de las explosiones nucleares y otras pruebas militares.

En este sentido, las ondas sonoras viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración. Los datos recolectados se utilizan para crear mapas detallados del fondo marino que las compañías petroleras utilizan a posteriori para determinar las ubicaciones para futuras perforaciones.

Según indican expertos en el tema, se calcula que la extracción de petróleo podría comenzar recién para 2030, mismo año en el que los países del mundo se comprometieron a reducir un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Tomando en cuenta este último detalle, los especialistas del crudo calculan que su precio comenzará a caer precipitadamente a partir de 2026.

¿Cuáles son los impactos de esta actividad?

Especies locales como la ballena franca austral, orcas, delfines, lobos y elefantes marinos, pingüinos e incluso las poblaciones de peces, sufren los impactos de esta actividad: desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, reducción de la viabilidad de los huevos, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.

Además, un estudio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires determinó que de realizarse explotación petrolera en la plataforma argentina, la ocurrencia de derrames es del 100%, lo que incluye derrames de grandes cantidades que llegarían rápidamente a las costas, impactando en playas, ecosistemas marinos, y los principales medios de vida de las comunidades locales.

Finalmente, los océanos capturan el carbono en la superficie y lo almacenan a gran profundidad. Sin las especies marinas que brindan este servicio esencial, la atmósfera contendría un 50% más de dióxido de carbono, lo que se traduce en un mayor calentamiento global.