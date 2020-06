El paraíso de los animales: un santuario rescata especies que sufrieron maltrato

Agustina Grasso

Hace 30 años, Gabriela Bezeric trabajaba en una veterinaria bañando perros y Armando Scoppa, en una fábrica de relojes de taxis. Este matrimonio, en su tiempo libre, rescataba animales que encontraban en las calles de la localidad bonaerense de José C. Paz, como perros, gatos o caballos, en situación de vulnerabilidad.

Cuando su tiempo ya no alcanzó, porque cada vez tenían más animales, decidieron dejar todo: su rutina, sus trabajos, su casa, para dedicarse a salvar especies las 24 horas. Fue así que sacaron un crédito, compraron dos hectáreas en General Rodriguez, provincia de Buenos Aires, y fundaron el santuario, El paraíso animal. Un predio que recrea un hábitat natural para 850 especies que hoy viven ahí, rescatados del maltrato y explotación, como aves (gallinas, gallos, patos, gansos, ocas, pavos, pavos reales, una gran variedad de pájaros, palomas, entre otras), caballos, vacas, toros, cerdos, una carpincha, una tortuga de agua, un lagarto overo, chinchillas, perros, gatos, cabras, ovejas, llamas, ardillas y conejos.

Vos podés ayudar. Dejar todo por una causa no es tan simple y se necesitan más manos. Hubo años en los que al matrimonio le costó mucho pagar el espacio, la alimentación y los cuidados veterinarios que demandan tantos animales, y hasta el día de hoy hacen todo lo posible para dar lo mejor. Por eso, crearon un sistema de padrinazgos y madrinazgos, y una tienda online para solventar la alimentación, los cuidados veterinarios y de infraestructura que necesitan las especies que viven allí. La idea es intentar llegar a más y más animales.

“El Santuario se encuentra en su máxima capacidad. A pesar de que nos encantaría seguir recibiendo animales rescatados, prácticamente no podemos ingresar nuevos habitantes por falta de espacio y recursos”, le explica a PERFIL, Yamila Buboff, voluntaria del área de Marketing.

“Nos solventamos con donaciones y es lo que estamos pidiendo en este momento, a través de programas de padrinazgos, nuestra tienda o la aplicación: AbillionVeg, porque es nuestro anhelo poder ampliar el terreno de manera de poder seguir salvando vidas y poder darles a esos seres una nueva oportunidad alejados del sufrimiento y la explotación”, agrega Yamila.

Sanar emociones. Desde El Paraíso Animal, explican que los animales necesitan comer, cuidado veterinario, pero también una rehabilitación emocional por la huella que los humanos les han dejado en el pasado. “Tenemos casos de animales que escaparon del camión que iban al matadero, que fueron separados de sus madres o presenciaron maltratos de sus compañeros. Para estos seres, confiar en un ser humano les cuesta mucho. Hasta el día de hoy tenemos habitantes que si bien saben que no les van a pasar nada, no dejan que las personas nos acerquemos, es un trabajo diario, fomentar esa confianza que otros humanos se encargaron de quitarles“, cuenta conmocionada Yamila.

¿Qué diferencia hay entre santuario y refugio? “En un refugio, rescatan animales, los rehabilitan y luego la idea es buscarles un hogar dónde puedan vivir. En cambio, en el santuario, conviven animales de múltiples especies hasta su muerte natural. No están en adopción, no se venden, ni están en exposición. No se reciben visitas. Ver caras nuevas les genera estrés y tratamos de evitarlo por un tema de seguridad también“.

Espacio verde. “Hay espacios verdes, tres lagunas para las aves, algunos corrales. La carpincha y los animales, en su mayoría, están libres dentro del predio y generamos las condiciones para que estén lo más parecidos a su hábitat natural. Sabemos que no es lo mismo. Pero es lo que se trata. Además, trabajamos en la infraestructura para que sea para mejorar la calidad de vida y reforzar seguridad. Por ejemplo, los cerdos tienden a hurgar y rompen alambrados. Le damos una nueva vida, lo mejor posible, le damos la alimentación correcta“.

Hospital veterinario dentro del predio. Otro de los proyectos inminentes que tiene el santuario es finalizar un hospital veterinario propio, una idea que comenzó hace diez años. “Como estamos en una zona que no es de fácil acceso, hemos tenido situaciones de urgencia y los veterinarios no llegaron a tiempo. Entonces, la idea de tener un hospital es para generar las condiciones necesarias y brindar atención a todo Gral. Rodríguez a bajo costo. Estamos en la etapa final, terminando de construir y luego viene la etapa de equipamiento para poner en funcionamiento“, cuentan.

Si querés ser padrino/madrina de alguna especie y así ayudar a sus cuidados, podés escribir a padrinazgos@elparaisoanimal.org o ingresar a https://elparaisoanimal.org/