14 super ofertas de Electro Fans para comprar con descuentos que llegan al 40%

Esta es la primera edición de Electro Fans que se realiza hasta mañana 16 de marzo, donde las principales cadenas de electrodomésticos de Argentina ofrecen descuentos exclusivos que llegan hasta el 40% y planes de hasta 12 cuotas sin interés, en categorías como LED TV, celulares, aires acondicionados, computadoras y heladeras, entre otros.

La iniciativa está impulsada por compañías como Cetrogar; Frávega, Musimundo, Naldo, Pardo, Megatone, Coppel, Casa del audio, Sampietro, Hendel y Start. Vale considerar que los interesados pueden comprar a través de las sucursales físicas, de manera telefónica u online.

Algunas de estas cadenas que intervienen compartieron a Perfil sus ofertas destacadas. Aquí van algunos de los "imperdibles" de este Electro Fans donde los protagonistas están previendo "más ventas en la categoría TV por el mundial de Qatar donde van a promocionar para que los consumidores puedan ver el mundial en pantallas cada vez mas grandes, incluyendo hasta 85".

Ofertas destacadas del Electro Fans con 40% de descuentos y plan de 12 cuotas

Desde Cetrogar indicaron que tienen 40% off y hasta 12 Cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos. También hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta naranja. Las principales ofertas son:

1) Smart Tv 32" HD Philips 32PHD6825/77 (con 17% de descuento) y 12 cuotas sin interés: $32.999,00

2) Smart Tv Led 65" Samsung 65AU7000 4K (con 15% de descuento) y 12 cuotas sin interés : $ 134.999,00

3) Celular TCL 20B 4/64GB Space Gris RVA (con 9% de descuento) y 9 cuotas sin interés: $ 33.499,00

4) Heladera con Freezer Gafa 375 Litros HGF-387 AFB (con 10% de descuento) y 12 cuotas sin interés: $ 79.999,00

5) Lavarropas Drean NEXT 8.10 eco 8K 1000RPM Carga Frontal con (con 10% de descuento) y 12 cuotas sin interés: $74.999,00

6) Notebook Lenovo IP S145-14AST A69225 4G 500G (con 33% de descuento) y 9 cuotas sin interés: $ 46.999,00

Desde Frávega hay 12 cuotas sin interés, hasta 40% off y envío gratis en Capital y GBA. Los productos destacados son:

7) Cocina Escorial Candor S2 Gas Natural 51 Cm, 12 cuotas sin interés y 13% off: $24.999

8) Heladera Cíclica Gafa HGF357AFB Blanca 286Lts, 12 cuotas sin interés y 14% off: $63.999

9) Smart TV 43" Full HD Philips 43PFD6825/77: 26% off y 12 cuotas sin interés: $44.999

10) Cafetera Nespresso Essenza Mini Black + Aeroccino 3 en 3 cuotas sin interés + 34% off: $24.699

En Musimundo hay 12 cuotas sin interés y grandes descuentos en categorías seleccionadas. Algunos de ellos son:

11) Heladera Skin Condenser Standard Electric STE-2F1600PD Plata, 12 cuotas sin interés, (-$ 7000 de descuento): $66.999

12) Smart TV Philips 50 Pulgadas 4K UHD 50PUD6654/77, 12 cuotas sin interés, (-$32.489) de descuento: $66.999

13) Notebook HP 14-DY0502LA INTEL CORE I3, 6 cuotas sin interés, (-$54000 de descuento): $86.999

14) Aire Acondicionado Split BGH BS35WCAT Frio / Calor 2838 Frigorías, 12 cuotas sin interés, (-$21500 de descuento): $67.999

Los interesados pueden ingresar desde la página oficial del evento, www.electrofans.com.ar o seguir las novedades en las plataformas digitales siguiendo el hashtag #ElectroFans. En esta oportunidad se puede comprar tanto de forma física como de manera online o telefónica.