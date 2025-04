A cinco meses los cambios, miles de jubilados esperan medicamentos del PAMI

Entre las más de 4.000 preguntas que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que responder en el Congreso en la presentación del informe de gestión, una de ellas fue sobre el cambio en los requisitos para que los jubilados de PAMI pudieran acceder a cinco medicamentos con cobertura del 100%. De la consulta específica sobre el tema surgió como respuesta que, desde el 5 de septiembre de 2024 al 6 de abril de 2025, se presentaron 17.598 solicitudes de medicamentos sin cargo por vía de excepción, y que se resolvieron 12.351. El resto –más de 5.200– siguen en proceso. Es decir que en siete meses se resolvieron el 70% de los casos.

El periodo comprendido en la respuesta de Francos es posterior a dos medidas que tomó el PAMI respecto a la cobertura total de medicamentos: de agosto de 2024 a diciembre de ese mismo año la obra social eliminó del listado de la cobertura del 100% 44 moléculas, y en diciembre se establecieron nuevos requisitos y formularios para poder acceder a 5 medicamentos de cobertura total.

Por algunos de esos miles de casos que la Jefatura de Gabinete contabiliza como resueltos la Defensoría de la tercera edad presentó una serie de recursos de amparo que, confirmó a PERFIL el defensor Eugenio Semino, se fueron resolviendo favorablemente. “Las cautelares las cumplen. Pero el amparo se ha vuelto una constante, para medicamentos y mil cosas más. La complejidad en los trámites genera que los medicamentos y las prestaciones se vuelvan inaccesibles. Cada vez van agregando más formularios”, explicó.

Más de 5.200 solicitudes de medicamentos sin cargo siguen pendientes

Entre los requisitos está el de presentar la solicitud cada tres meses, lo que en muchos casos se dificulta por la demora en conseguir turnos con los médicos. Al ser consultados por PERFIL desde PAMI explicaron que la renovación de la solicitud “es automática en el caso de que se cumplan todos los requisitos, y que la renovación se deberá hacer solamente en el caso de que se haya modificado alguna de las condiciones que se deben cumplir para recibir el subsidio”. De lo contrario, agregaron, “seguirá vigente”. Sobre la demora en los trámites, respondieron que “no tienen conocimiento sobre retrasos en el acceso a los subsidios”.

José vive solo, cobra una jubilación mínima, y tramita su medicación por distintos canales. “Con los medicamentos para la diabetes no tengo inconvenientes. Pero para el hipertensivo a partir de enero de este año tuve que completar una declaración jurada de índole económica, en donde debo justificar mis bienes e ingresos. En enero pude tramitar el beneficio del 100% de cobertura solo por ese mes. En febrero volví a perder el beneficio que logré recuperar a partir de marzo, intermediación de la Defensoría mediante, pero solo por el término de seis meses”, comentó a PERFIL.

Su medicación para la anemia crónica se solicita por vía de excepción. “La médica hematóloga debe completar unos formularios para su tramitación acompañado por estudios respaldatorios. En este caso la medicación demora en ser autorizada entre 2 y 3 meses solicitando la intermediación de la Defensoría. Durante ese período de espera, debo suspender el tratamiento”, afirmó.

“Lo mismo sucede con los insumos para curaciones de unas úlceras profundas que tengo. El trámite por vía de excepción para la provisión de los elementos ordenados por los médicos cirujanos para el adecuado tratamiento terapéutico tiene una espera de más de tres meses”, agregó.

José solicitó a PAMI una silla de ruedas y un andador hace catorce meses, pero nunca llegaron. “Por mis patologías debo realizar los pedidos de traslados programados a mis distintos turnos. Cada vez agregan nuevos pasos y documentación que se debe cumplir para tramitarlos y a pesar de cumplimentarlos en algunas oportunidades no me otorgan los traslados y pierdo los turnos conseguidos”, afirmó. A eso se sumó, en los últimos días, la falta de una enfermera que necesita para realizar sus curaciones. “El 3 de abril terminó el plazo de la renovación anterior y hasta el momento no he conseguido que me aprueben la continuidad, a pesar de que la médica cargó la solicitud al sistema en tiempo y forma”, concluyó.

"Cada vez agregan nuevos pasos. A veces no aprueban y pierdo los turnos conseguidos"

Entre las nuevas disposiciones que dificultan el acceso a la salud de los jubilados se sumó, en los últimos meses, un cambio en la internación domiciliaria. “Hasta hace poco tiempo la empresa a la que se le adjudicaba la internación domiciliaria se hacía cargo de proveer todo. Pero resulta que ahora, si ese paciente necesita alimentación enteral, ya no se hace cargo la empresa a la que le dieron la orden de prestación, sino que son otras empresas, y para eso hay que hacer otro trámite”, aseguró Semino. “Tenés que hacer toda una ingeniería para autorizar las dos prestaciones que antes eran una sola”.

Ante esta situación, “los jubilados van armando estrategias para llegar, para calcular los tiempos, para sobrevivir”, sintetizó.

De acuerdo con el último cálculo de la Defensoría, un jubilado necesita $ 1.200.523 para adquirir bienes y servicios básicos. El 22% de esa canasta –$ 260.245– es lo que requeriría para los medicamentos. La jubilación mínima de abril es de $ 285.792, a la que se suma un bono congelado de $ 70.000.