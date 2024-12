Optimismo con el Gobierno y buena expectativa, a pesar de algunos sectores en caída, fue el ánimo general que se percibió en la entrega de los premios “Dirigente de Empresa” de la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), que reconoció a personalidades que, a través de sus respectivas disciplinas, se destacaron a nivel profesional.

“Al gobierno de Milei lo veo muy bien, tengo expectativa con las cosas que está haciendo. Hasta ahora va dando resultados, espero que siga así, le tengo fe”, sostuvo un empresario del rubro de los servicios a PERFIL, aunque aclaró que algunas cosas que no lo convencen del mandatario: “algunas cosas me parecen innecesarias, como las formas que tiene por ejemplo”.

“Ojalá le encuentre la vuelta por ahora, le está encontrando la vuelta. Si se pasa este momento complicado, porque la estamos pasando un poco mal o determinados sectores peores que otros, yo creo que el camino se puede encuadrar”, agregó la misma fuente empresaria a este medio.

Los números de la heterogeneidad

En ese sentido, en cuanto a la heterogeneidad del impacto en los distintos sectores, al interior del último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), doce sectores mostraron bajas respecto al mismo mes del año pasado: Pesca (-25,2%), Construcción (-16,6%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-8,3%), Industria manufacturera (-6,2%). Juntos representan 2,7 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, que fue del -3,3%.

Luego siguieron Hoteles y restaurantes (-5,9%); Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-5,3%); Electricidad, gas y agua (-4,2%); Impuestos netos de subsidios (-2,3%); Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-2%); Transporte y comunicaciones (-1%); Servicios sociales y de salud (-0,5%); Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,2%).

El rubro que más subió de manera interanual fue Explotación de minas y canteras (+7,6%). Completaron los rubros en crecimiento Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+3,1%), Intermediación financiera (+2,5%) y Enseñanza (+0,4%).

"Fanático de Milei"

Sergio Pasqualini, fundador y director de Halitus y ganador del premio ADE en la categoria servicios, expresó: “Lo nuestro es una especialidad que los pacientes lo necesitan, entonces de alguna u otra manera siempre el trabajo estuvo y nos fue bien, quizá mejor que a otros de la misma especialidad, pero no nos podemos quejar. Pero uno vislumbra un futuro mejor y ojalá lo liberal libertario se exprese en todo. Mientras las libertades individuales se mantengan a uno le gusta pero no que haya libertad para determinadas cosas y para otras cosas no. En el balance te digo que soy fanático de Milei”.

Por otra parte, un empresario de la industria alimenticia reconoció la parte macro del Gobierno; “A nivel macroeconómico está haciendo los deberes que había que hacer y que realmente creo que hay que destacar que muchos de los resultados macroeconómicos que se habían propuesto lo están pudiendo lograr”. Sin embargo, planteó dudas acerca de la micro y la apertura económica: "el gran debate que estoy dando es a nivel microeconómico, qué plan productivo tienen. Ellos hablan de que la micro se la dejan obviamente a las fuerzas del cielo y al mercado. Bueno, el mundo hoy no está funcionando así porque básicamente los países están cuidando sus fuentes de empleo y también sus mercados”.

“El gran tema que yo veo de fondo es qué están viendo en materia de empleo. Porque todo esto obviamente va a resentir la matriz generadora de empleo”, alertó el mismo industrial.

Los premiados en el evento de ADE

En esta edición, los siguientes empresarios fueron distinguidos en sus respectivas categorías:

INDUSTRIA: Miguel Zonnaras - Georgalos

SERVICIOS: Sergio Pasqualini - Halitus

COMERCIO: Alan Aurich - Havanna

AGROINDUSTRIA: Alejandro Duhau – Azul Natural Beef

EMPRESA Y COMUNIDAD: Eduardo Oderigo – Fundación Espartanos

ENTRETENIMIENTOS, ACTUALIDAD Y DEPORTE: Juan Cruz Ávila – JCA Producciones

Premio otorgado por el Consejo Directivo de ADE en reconocimiento a su trayectoria política. A 30 años de la Reforma Constitucional, se otorgó este premio al Dr. Eduardo Menem.

