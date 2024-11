Otra vez, y van… El Gobierno volvió a salirse con la suya y consiguió que naufragara una iniciativa opositora en su contra. En esta oportunidad se trataba de voltear el DNU que le permite al Ministerio de Economía canjear deuda sin pasar por el Congreso.

Se ha convertido en regla que Javier Milei, el mandatario con la menor representación legislativa en 40 años de democracia, igual obtenga el respaldo que anhela. La única excepción, hasta ahora, fue la cancelación de 100 millones de dólares extra para la SIDE.

A diferencia de la política tradicional, que apelaba a la billetera y/o al garrote para la tarea de convencer, las actuales autoridades recurren a un mayor abanico de matices.

En ese menú se pueden mezclar dosis de promesas menores (con altas posibilidades de incumplimiento), diálogos amenos pero de sordos, escraches públicos (una remera que diga “Ya saben cómo es el Presidente”), resultados económico-financieros concretos en la gestión que no se discuten y ciertos guiños políticos.

Esta variada carta tiene además un condimento que sobrevuela cualquier plato y condiciona a legisladores y gobernadores que preferirían endurecerse y no pueden, no quieren o no los dejan. Salvo en la región AMBA, Milei continúa cosechando amplios apoyos sociales frente a opositores atomizados y desperfilados, según encuestas que maneja hasta esa misma oposición y los oficialismos provinciales.

Igualmente eso puede explicar la jugada libertaria con el Presupuesto 2025. Con el equilibrio fiscal como bandera innegociable, el Gobierno abrió una discusión parcial y una negociación simulada del GPS estatal para el año electoral. El objetivo: imponer sus números como sea o seguir administrando con presupuestos prorrogados.

La simulación se extiende a los gobernadores. Este martes 26, los mandatarios provinciales dialoguistas reciclaron un documento de hace 10 días con demandas que ya fueron rechazadas por el ministro Luis ‘Toto’ Caputo, como forma de presionar por el Presupuesto.

En esa lógica de engaños mutuos, varios de esos gobernadores (entre los cuales hay ex JxC, frentes provinciales y peronistas) dejaron trascender que sus diputados evitaban dar quórum a la sesión por el canje de deuda a cambio del compromiso de tratar el Presupuesto 2025.

Sin embargo, brilló por su ausencia algún funcionario mileísta que admitiera siquiera en off the record que se hubiera adquirido semejante compromiso. Es más, lo ejemplifican con el dato de que a escasas horas de la finalización esta semana de las sesiones ordinarias, el Gobierno todavía no fijó fecha para convocar a extraordinarias. ¿Lo hará?

Sobre esta apuesta al desgaste opositor, sean aliados o duros, Milei también construye su poder.